TECNOLOGIA Apple está prestes a fechar acordo para uso do ChatGPT no iPhone, dizem fontes Segundo elas, os dois lados estão finalizando os termos de um pacto para usar os recursos do ChatGPT no iOS 18

A Apple está prestes a fechar um acordo com a OpenAI para usar a tecnologia da startup no iPhone, parte de um esforço mais amplo para trazer recursos de inteligência artificial para seus dispositivos, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

Os dois lados estão finalizando os termos de um pacto para usar os recursos do ChatGPT no iOS 18 da Apple, o próximo sistema operacional do iPhone, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque a situação é privada. A Apple também manteve conversas com o Google, da Alphabet, sobre o licenciamento do chatbot Gemini dessa empresa. Essas discussões não levaram a um acordo, mas estão em andamento.

Um acordo com a OpenAI permitiria que a Apple oferecesse um chatbot popular como parte de uma enxurrada de novos recursos de IA que ela está planejando anunciar no próximo mês. A Bloomberg informou em abril que as discussões com a OpenAI haviam se intensificado. Ainda assim, não há garantia de que um acordo será anunciado em breve.

Os representantes da Apple, da OpenAI e do Google não quiseram comentar.

A Apple planeja causar um impacto no mundo da inteligência artificial em junho, quando realizará sua Conferência Mundial de Desenvolvedores anual. Como parte do esforço, a empresa executará alguns de seus futuros recursos de inteligência artificial por meio de data centers equipados com seus próprios processadores internos, informou a Bloomberg.





No ano passado, o CEO da Apple, Tim Cook, disse que usa pessoalmente o ChatGPT da OpenAI, mas acrescentou que havia “uma série de problemas que precisam ser resolvidos”. Ele prometeu que novos recursos de IA chegariam aos produtos da Apple em uma “base muito cuidadosa”.

Semana passada, na teleconferência de resultados da Apple, ele afirmou que a Apple teria uma vantagem em IA.

“Acreditamos no poder transformador e na promessa da IA, e acreditamos que temos vantagens que nos diferenciarão nessa nova era, incluindo a combinação exclusiva da Apple de integração perfeita de hardware, software e serviços”, disse Cook durante a teleconferência de resultados.

