TECNOLOGIA Apple está "profundamente preocupada" com a chegada do primeiro aplicativo pornográfico para iPhone Hot Tub foi desenvolvido pela AltStore PAL e atende os requisitos definidos pela empresa americana

A gigante da tecnologia Apple expressou recentemente preocupação com um aplicativo de conteúdo adulto que foi lançado recentemente e parece ter aprovação total para download em sua App Store. A AltStore PAL é a desenvolvedora por trás do aplicativo, chamado Hot Tub, que aparentemente atende aos requisitos definidos pela Apple.

Até agora, este seria o primeiro aplicativo de conteúdo adulto com permissão para download na App Store da Apple na União Europeia.

Resposta da Apple

Riley Testut, chefe da App Store da Apple, compartilhou uma captura de tela em seu perfil do Threads do e-mail confirmando a aprovação do aplicativo para distribuição na Apple Store. A mensagem que acompanhava o e-mail dizia: “Foi aprovado.”





O Hot Tub passou pelo processo de notarização, que é um procedimento básico de aprovação e revisão não relacionado ao canal de distribuição. Esse processo envolve não apenas avaliações tecnológicas, mas também revisores humanos que analisam potenciais riscos de fraude ou segurança cibernética.

A decisão é surpreendente, já que a Apple historicamente tem sido rigorosa em relação a aplicativos que oferecem conteúdo sexual explícito, incluindo “aplicativos de namoro e outros que podem incluir pornografia ou ser usados para facilitar a prostituição, o tráfico ou a exploração”.

O porta-voz da Apple, Peter Ajemian, disse ao The Verge: “Estamos profundamente preocupados com os riscos de segurança que aplicativos de pornografia hardcore desse tipo representam para usuários da UE, especialmente crianças”.

Ajemian esclareceu que a Apple não aprovou o aplicativo e declarou: “Nós nunca o ofereceríamos em nossa App Store”, enfatizando que tais aplicativos poderiam minar a confiança que a Apple passou anos construindo em seu ecossistema.

O porta-voz também observou que a Comissão Europeia exige que o aplicativo seja distribuído por meio de mercados alternativos, como AltStore ou Epic, mas essas plataformas podem não compartilhar o mesmo compromisso da Apple com a segurança do usuário.

