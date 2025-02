A- A+

TECNOLOGIA Apple Intelligence é liberado para testes em português. Entenda as novas funções Sistema de IA permitirá gravar áudio no telefone e transcrevê-lo, resumir textos e gerar imagem. Ferramenta é integrada ao ChatGPT, da OpenAI

A Apple liberou em versão de testes o seu sistema de inteligência artificial para o português do Brasil, o Apple Intelligence. Para isso, o usuário precisa baixar a versão beta para desenvolvedores em "Ajustes" e depois clicar em "Geral".

A versão em português do Brasil faz parte da atualização "iOs 18.4 Public Beta" no iPhone e vale para os modelos 15 Pro em diante. O modelo 16e, anunciado essa semana e que estará disponível para venda no dia 28 de fevereiro no Brasil, também já estará apto a rodar as novas funções de inteligência artificial.

Além do iPhone, as versões beta para os outros aparelhos também estarão disponíveis. Nesse caso, será preciso baixar a versão beta no iPad, o iPadOS 18.4, além do Mac, o macOS Sequoia 15.4. E, pela primeira vez, a Apple vai liberar o Apple Intelligence para o Vision Pro nos Estados Unidos, na versão visionOS 2.4 do sistema operacional.





As atualizações vão aparecer para o usuários do Brasil de forma escalonada ao longo dos próximos dias.

Além do português, outros oito idiomas

A nova atualização estará disponível para testes em oito outros idiomas, com francês, alemão, italiano, japonês, coreano, mandarim e espanhol, além de inglês para Índia e Singapura. Na última quarta-feira, a Apple anunciou que o Apple Intelligence estará oficialmente liberada para todos os usuários em abril.

O Apple Intelligence conta com recursos da Siri integrados ao ChatGPT, da OpenAI. A Apple explicou que qualquer usuário poderá acessar o ChatGPT gratuitamente, sem a necessidade de criar uma conta.

Principais novidades de IA

Reescrever textos: Com o Apple Intelligence, é possível reescrever, revisar e resumir textos em diversos aplicativos do iPhone, como Mail (e-mail), Notas, Pages, entre outros. Basta selecionar o texto e escolher o comando desejado. Também é possível escolher o tipo de tom do texto, como um estilo mais formal (profissional) ou informal (chamado de "friendly", em inglês). Além disso, há a opção "conciso".

Gerar imagens: O aplicativo "Image Playground", que vem pré-instalado, permite criar imagens em segundos com base em três estilos: animação, ilustração ou esboço. Além de gerar imagens com base em descrições aleatórias, é possível selecionar uma pessoa presente em uma das fotos da galeria do iPhone e incluí-la na geração da imagem.

Esboços: O novo sistema permite transformar um esboço em uma imagem com o recurso "Image Wand" no aplicativo Notas. Basta desenhar um círculo ao redor do esboço. Outra função é circular um espaço vazio para produzir uma imagem. Nesse caso, o Image Wand analisará o conteúdo ao redor para gerar a imagem.

Vídeos: É possível criar vídeos a partir de fotos da galeria do iPhone com base na descrição do usuário.

Fotos: Mesmo com centenas de fotos na galeria, o usuário pode pesquisar imagens específicas, como "caminhando em frente à praia" ou "comendo em um restaurante". Há também uma nova ferramenta para apagar pessoas e objetos de uma foto ou de um momento específico em vídeos.

Memórias: As "Memórias" no app Fotos permitem criar a história que o usuário deseja ver, apenas digitando uma descrição. De forma automática, o sistema seleciona fotos e vídeos de acordo com a descrição, montando uma narrativa em capítulos.

Gravação: Ao usar os aplicativos Notas e Telefone, é possível gravar, transcrever e resumir áudios. Após a gravação, o Apple Intelligence gera um resumo com os principais pontos.

Falar com a Siri: Com a IA, é possível interagir com a Siri (assistente inteligente da Apple) de forma alternada entre texto e áudio, já que há uma integração com o ChatGPT que permite a compreensão de imagens e documentos. Assim, a Siri pode executar comandos mais complexos, como adicionar contatos na agenda quando o usuário receber uma mensagem de um novo remetente. A Siri acessa as informações no dispositivo para buscar diferentes tipos de dados, com base nas perguntas dos usuários, como "quem me enviou a receita?" ou "onde está o meu passaporte?".

Para acionar o comando, basta dar um toque duplo na parte inferior da tela do iPhone.

Notificações: Quando bloqueado, o iPhone exibe notificações importantes de forma prioritária. Elas podem ainda ser resumidas para uma leitura mais rápida. A IA também prioriza notificações, mesmo se o aparelho estiver com o modo "Foco" ativado, exibindo informações como consultas médicas ou compromissos familiares.

