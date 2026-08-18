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TECNOLOGIA Apple Intelligence: entenda como a Apple combina IA no aparelho e processamento na nuvem Empresa desenvolveu tecnologia que utiliza chips próprios em servidores para editar e gerar imagens

A nova geração da Apple Intelligence, que deve ser lançada nas próximas semanas para o público em geral, vai inaugurar uma nova arquitetura que combina o processamento em aparelhos (como iPhone, iPad e Mac) com servidores da Apple, por meio da chamada Computação Privada na Nuvem (Private Cloud Compute).

Na prática, isso permitirá que tarefas mais simples sejam executadas no próprio dispositivo, enquanto solicitações que exigem maior capacidade de processamento poderão recorrer à nuvem. Nesse caso, a Apple desenvolveu servidores próprios equipados com chips Apple Silicon e também utiliza data centers de terceiros, em colaboração com Google e Nvidia.

Limpeza de fotos

Apple Intelligence terá novas tecnologia para edição de fotos — Foto: Reprodução

Um dos exemplos que ajudam a ilustrar esse novo gerenciamento está nos recursos de edição de fotos. A ferramenta Limpeza (Clean Up) foi aprimorada para remover objetos maiores e lidar com imagens mais complexas, com maior quantidade de elementos.

A diferença é que, na nova versão da Apple Intelligence, a ferramenta oferecerá diferentes formas de processamento. A opção Rápida utiliza um modelo executado diretamente no aparelho e é indicada para remoções menores que precisam ser feitas rapidamente. Já na opção Alta Qualidade, o processamento recorre aos modelos avançados de imagem executados na Private Cloud Compute. Há ainda a opção Automático, na qual o próprio aplicativo Fotos decide qual método utilizar de acordo com a tarefa.

Expansão de fotos

Outra novidade é a ferramenta Expandir (Extend). Ela permitirá aumentar a área de uma fotografia e preencher automaticamente os espaços que não existiam na imagem original. A função pode ser útil, por exemplo, para dar mais espaço ao redor de uma pessoa ou alterar a proporção de uma foto sem cortar elementos importantes.





A ferramenta também poderá ser utilizada para corrigir uma fotografia inclinada. Ao endireitar a imagem, o sistema consegue preencher automaticamente as áreas que ficam vazias. Nesse caso, os modelos avançados de imagem são executados na Private Cloud Compute, por exigir maior capacidade de processamento.

Reenquadramento espacial

A nova versão da Apple Intelligence traz também o Reenquadramento Espacial (Spatial Reframing), que gera uma espécie de efeito 3D nas fotos. A ideia é permitir que o usuário altere o enquadramento de uma fotografia depois que ela já foi tirada. Basta tocar e arrastar a imagem para modificar a perspectiva, como se fosse possível movimentar virtualmente a câmera que registrou aquela cena.

A prévia é produzida no próprio aparelho, utilizando um modelo espacial baseado em Gaussian Splatting, tecnologia desenvolvida para o Vision Pro, os óculos de realidade virtual da companhia. A imagem original e sua representação tridimensional são então utilizadas pela Private Cloud Compute para gerar a versão final. O recurso pode ser aplicado a imagens antigas, inclusive fotografias feitas há anos com câmeras ou smartphones de outras marcas.

Image Playground



Apple Intelligence terá novas tecnologia para geração de imagens no app Playground — Foto: Reprodução

A atualização do Image Playground, anunciada em junho deste ano durante a WWDC, conferência de desenvolvedores da Apple, também utilizará um novo modelo generativo de imagens executado na Private Cloud Compute. A proposta é permitir a criação de imagens em maior qualidade a partir de descrições em linguagem natural, por texto ou voz. O usuário poderá começar com uma descrição, utilizar uma fotografia da biblioteca como referência, escolher a proporção da imagem e definir o estilo.

A diferença é que, agora, essas imagens terão identificação de que foram geradas por IA. Elas receberão metadados IPTC indicando que foram criadas com inteligência artificial. Além disso, será utilizada uma marca oculta baseada na tecnologia SynthID, desenvolvida para ajudar a identificar conteúdos gerados ou modificados por IA.

A nova geração da Apple Intelligence será distribuída como parte das próximas atualizações dos sistemas operacionais da companhia. A Apple apresentou o iOS 27, além de versões para os outros aparelhos, na WWDC e informou que os novos recursos estarão disponíveis ainda este ano.

Enquanto a versão definitiva não chega, os sistemas já estão disponíveis em versões de teste. A Apple Intelligence e a Siri AI no iOS 27 estão disponíveis a partir do iPhone 15 Pro.

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