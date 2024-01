Apple lança em fevereiro nos EUA seus óculos de realidade mista Vision Pro

A- A+

A Apple anunciou, nesta segunda-feira (8), que apresentará seus óculos de realidade mista Vision Pro nos Estados Unidos em 2 de fevereiro, em seu primeiro grande lançamento desde o Apple Watch em 2015.

Anunciado em junho, o Vision Pro custará US$ 3.499 sem impostos (em torno de R$ 17.000 na cotação atual), mais do que o dobro do valor do Quest Pro, da Meta.

"Chegou a hora da computação espacial", disse o CEO da Apple, Tim Cook, chamando o Vision Pro de "o aparelho eletrônico para consumidores mais avançado já criado".

A Apple levou anos para desenvolver seu novo produto, considerado necessário para um segmento em que a Meta, dona do Facebbok, luta para crescer com novos lançamentos.

A experiência da Meta com o chamado metaverso tem sido pouco animadora, apesar de ser uma empresa líder, e muitos se perguntavam se a Apple acabaria entrando totalmente nesse campo.

Veja também

cesta básica Dieese: preço da cesta básica diminuiu em 15 capitais em 12 meses