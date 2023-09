Apple lança iOS 17 hoje. Veja como baixar, o que muda e quais iPhones são compatíveis

A- A+

Após o lançamento do iPhone 15 na semana passada, a Apple lança nesta segunda-feira (18) em todo o mundo a nova versão de seu sistema operacional, o iOS 17.



Entre as principais novidades estão mudanças nos aplicativos próprios da companhia como o de mensagens e mapas, além do uso de inteligência artificial para converter áudios em textos e criação de figuras animadas a partir de fotos.

A nova versão estará disponível apenas a partir do iPhone X, lançado em 2018. Ou seja, os modelos das gerações lançadas até 2017 não vão receber a atualização. A atualização costuma ocorrer de forma escalonada entre os usuários, pois depende de uma comunicação entre a Apple e as operadoras.

Para ter o novo iOs 17, o usuário precisa acessar “Ajustes” e depois clicar em “Geral” e, em seguida, “Atualização de Software”. O novo iPhone 15, que começa a ser vendido na sexta-feira (dia 22) nos Estados Unidos e mais 40 países, já conta com a nova versão do sistema operacional instalado.

Veja as novidades:

Contatos: É possível adicionar fotos a cada um dos contatos, mudando a interface das chamadas recebidas. Além de fotos, o software permite associar imagens animadas (Memojis).

Transcrição de áudio: O recurso chamado “Live Voicemail mostra a transcrição em tempo real quando alguém deixa um recado na caixa postal. Além disso, mensagens de áudio para o aplicativo de mensagens do iPhone (o iMessage) são transcritas automaticamente.

Criação de sticker: O novo sistema permite transformar qualquer foto em "sticker", como são chamadas as populares figurinhas usadas no WhatsApp. A partir da foto, o usuário consegue isolar uma parte da imagem e ainda criar efeito sobre a foto e compartilhar com amigos nos aplicativos de mensagens.

Impasse: Apple atualizará software do iPhone 12 na França, após preocupação com emissões eletromagnéticas

Siri: A Apple mudou a forma de acionar sua assistente de inteligência artificial, a Siri. Agora, basta dizer "Siri", em vez de "Hey, Siri" (ou "Ei, Siri).



Facetime: O FaceTime, aplicativo de chamadas de vídeo do iPhone, pode, agora, ser compartilhado em formato de menagens caso o usuário não possa atender no momento. Além disso, é possível iniciar uma chamada de vídeo diretamente da Apple TV ou iniciar a chamada no iPhone e passar para a Apple TV através dos recurso chamado “Câmera de Continuidade˜.

Compartilhamento de localização: Embora pouco usado no Brasil, o aplicativo de mensagens do iPhone, o iMessage, traz novos recursos como o de compartilhamento de localização, chamado “Chegou Bem”. Com ele, é possível dividir as informações do trajeto com amigos ou familiares. Se o usuário não estiver avançando em direção ao destino, informações serão compartilhadas com os contatos, como a localização exata, o nível de bateria e o status do sinal. O AirTag pode ser compartilhado com até cinco outras pessoas. O Apple Music introduz as playlists colaborativas com amigos.

Transferência de arquivos: Agora, ao juntar dois iPhones é possível transferir diversos arquivos sem a necessidade de habilitar o recurso chamado “AirDrop”.

Digitação: O teclado conta com nova versão que prevê completar palavras e até frases, com base no uso do usuário. Isso é possível com um novo modelo de aprendizado de máquina no aparelho que “adivinha” as palavras. Segundo a Apple, mais fácil adicionar palavras inteiras ou concluir frases apenas com um toque na barra de espaço.

Tela de espera: Agora, quando o iPhone está carregando e apoiado na posição horizontal, o usuário conta com uma espécie de proteção de tela no qual pode acompanhar a hora e ver fotos. Já no iPhone 14 Pro com Tela Sempre Ativa, o recurso está sempre disponível.

Senhas: Os usuários podem optar por compartilhar as senhas com um grupo de contatos confiáveis. Todos os membros do grupo podem adicionar e editar as senhas para mantê-las atualizadas. Vá em "Ajustes"e depois em "Senhas".

Mapas: Embora o aplicativo Google Maps seja mais popular, a Apple aposta em novos recursos para seu Maps como a possibilidade de adicionar mapas offline para que o usuário possa baixar uma área específica e acessar a navegação ponto a ponto, ver o horário de chegada estimado, encontrar lugares e muito mais quando não estiver online. O Mapas também adicionou trilhas em parques dos EUA, além de locais de recarga de carro elétrico.

Saúde: A Apple criou o recurso Distância da Tela do Tempo de Uso para incentivar o usuário a se distanciar do aparelho após segurá-lo a uma distância de 30 centímetros do rosto por um longo período de tempo. O objetivo é ajudar a diminuir o risco de miopia em crianças e dar aos adultos a oportunidade de forçar menos a vista. Para receber os alertas, clique em "Ajustes" e em seguida "Tempo de uso". Depois vá em "Distância da tela" e habilite a opção.

Veja também

BRASIL Mercado acredita em queda de meio ponto da taxa Selic na quarta-feira (18)