tecnologia Apple lança iOS 18 e turbina óculos de realidade mista Vision Pro com IA Conferência anual de desenvolvedores apresenta novos produtos e recursos turbinados com inteligência artificial

Dois anos depois do início da corrida do Vale do Silício em torno da inteligência artificial, a IA deve ser uma das estrelas dos anúncios feitos pela Apple nesta segunda-feira, durante a WWDC 2024, a conferência anual de desenvolvedores da empresa.

Entre os anúncios, estão o iOS18 com mais opções de personalização e atualização do sistema operacional do Apple Vision Pro.

O evento acontece em um momento em que a Apple enfrenta pressão para revelar sua abordagem para a IA, enquanto outras gigantes de tecnologia, como Microsoft e Google, vêm expandindo as aplicações da tecnologia em serviços e produtos.



Na abertura do evento, o CEO da Apple, Tim Cook, indicou que a empresa iria anunciar “novas e profundas capacidades de inteligência”, sem usar o termo “artificial”.

— Estou animado que apresentaremos novos e profundos recursos de inteligência que esperamos que inspirem desenvolvedores, encantem usuários e tornem nossas plataformas ainda mais inteligentes e úteis do que nunca — Cook, durante a abertura do evento.



Veja quais alguns dos anúncios:

iOS 18 com recursos de personalização

Um dos anúncios mais esperados do WWDC, o lançamento do iOS 18 veio com novas opções de personalização da tela inicial e mais possibilidades de organização dos aplicativos no celular.

Uma das novas funcionalidades, em privacidade, permite que os usuários possam bloquear aplicativos no celular para que outras pessoas não possam vê-los ou acessar as informações sem autenticação.

As funcionalidades das mensagens também foram ampliadas.O aplicativo de mensagens da Apple também vai incluir a possibilidade de reação com emojis e com figurinhas, funções voltadas para a cativar a Geração Z.

Vision OS2 com funçoes de IA

Quatro meses depois de apresentar ao mercado o seu óculos de realidade mista, o Apple Vision Pro, a empresa lançou nesta segunda-feira o Vision OS 2, novo sistema operacional turbinado com IA.

Segundo o vice-presidente da Apple, Mike Rockwell, o Vision OS 2 já conta com 2 mil aplicativos prontos. Entre as novas funcionalidades do sistema operacional, está a possibilidade de transformar fotos comuns em imagens espaciais com uso de inteligência artificial.

O Vision Pro também vai ter suporte para uma tela que, segundo a Apple, equivale a dois monitores 4K lado a lado. Outra novidade é mais opções de navegação, com um nova funcionalidade que permite que o usuários alterna para a tela inicial apenas com o toque.

