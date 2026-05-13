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TECNOLOGIA Apple lança iOS 26.5 com criptografia para mensagens entre iPhone e Android; veja novidades Mudanças estarão disponíveis a partir dos próximos dias

A Apple anunciou uma nova versão de seu sistema operacional para iPhone, o iOS 26.5, que entram no ar ao longo dos próximos dias. As mudanças são focadas em segurança, melhorias para mensagens entre iPhone e Android e novas recomendações inteligentes no Apple Maps.

A atualização também amplia a estratégia da Apple de distribuir correções de segurança em segundo plano, sem exigir necessariamente que o usuário faça uma atualização completa do aparelho. Para atualizar para o iOS 26.5, basta acessar “Ajustes”, tocar em “Geral” e, em seguida, em “Atualização de Software”.

O iOS 26.5 está disponível para todos os iPhones lançados a partir de 2019, como o iPhone SE de 2ª e 3ª geração e os aparelhos da linha iPhone 11 em diante.

Troca de mensagens com Android

Entre as principais novidades está a criptografia de ponta a ponta para mensagens RCS entre iPhone e Android. Na prática, as conversas passam a contar com proteção semelhante à do iMessage e do WhatsApp, impedindo que terceiros tenham acesso ao conteúdo das mensagens.

As conversas protegidas exibem um ícone de cadeado. O recurso, porém, também depende da compatibilidade das operadoras de telefonia e ainda está em versão de teste (beta).

O RCS é o protocolo de mensagens entre celulares Android e iPhone que permite envio de fotos e vídeos em alta qualidade, além de recursos como confirmação de leitura e indicadores de digitação.





Apple Maps

Outra novidade está no Apple Maps. O aplicativo agora passa a recomendar locais com base em pesquisas recentes e no que está em alta próximo ao usuário. A ideia é tornar a navegação mais contextual e personalizada.

A nova área de “Locais Sugeridos” poderá exibir restaurantes, lojas e pontos turísticos populares próximos do usuário. Segundo a Apple, as recomendações combinarão sugestões orgânicas e anúncios pagos dentro da plataforma.

Segurança

O iOS 26.5 também reforça a estratégia de segurança da Apple com um novo sistema de proteção em segundo plano. As mudanças permitem que áreas consideradas críticas do sistema recebam atualizações automáticas de segurança continuamente.

O mecanismo atua em componentes como o Safari, o WebKit (tecnologia responsável pela exibição de páginas da internet nos dispositivos) e bibliotecas internas do sistema operacional. Na prática, o objetivo é ampliar a proteção dos aparelhos sem depender exclusivamente das tradicionais atualizações completas do iOS.

Para ativar o recurso automático, o usuário deve acessar “Ajustes”, entrar em “Privacidade e Segurança” e selecionar “Melhorias de Segurança em Segundo Plano”. Depois, basta verificar se a opção “Instalar automaticamente” está habilitada. Quem não ativar o recurso continuará recebendo correções apenas por meio das futuras atualizações tradicionais do sistema.

Na União Europeia, o iOS 26.5 também amplia a integração com acessórios de terceiros, como relógios inteligentes e fones de ouvido. A mudança ocorre em meio às novas regras antitruste do bloco econômico europeu, que pressionam a Apple a abrir mais recursos do sistema para fabricantes externos.

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