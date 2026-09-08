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TECNOLOGIA Apple lança iPhone 18 Pro e primeiro dobrável em estreia de John Ternus como CEO nesta quarta (9) Evento no Steve Jobs Theater, em Cupertino, deve marcar uma nova fase da companhia, com aparelhos mais caros, câmeras renovadas e mudanças no calendário tradicional de lançamentos

É amanhã. A Apple realiza nesta quarta-feira seu tradicional evento de lançamento de novos produtos, mas desta vez a apresentação terá um significado especial: será a primeira apresentação da companhia sob o comando de John Ternus, que assumiu oficialmente o cargo de CEO em 1º de setembro, o lugar de Tim Cook. O executivo, que comandava a área de engenharia de hardware, vai subir ao palco para apresentar a nova geração do iPhone.

O evento está marcado para as 14h no horário de Brasília e será realizado no Steve Jobs Theater, dentro do Apple Park, em Cupertino, na Califórnia. A expectativa é de que a companhia apresente o iPhone 18 Pro, o iPhone 18 Pro Max e, pela primeira vez, um iPhone dobrável, de acordo com a Bloomberg. A Apple não confirmou quais produtos serão anunciados.

A apresentação também deve marcar uma mudança importante na estratégia de lançamento do iPhone. Diferentemente dos anos anteriores, a Apple não deve apresentar agora toda a família da nova geração. O iPhone 18 e a nova geração do iPhone Air são esperados apenas para 2027. Com isso, o evento ficará concentrado nos aparelhos mais sofisticados — justamente os que devem ter os maiores avanços tecnológicos e também preços mais altos.

Os novos modelos Pro também devem estrear o A20 Pro, chip produzido com processo de fabricação de 2 nanômetros. A expectativa é de ganhos tanto de desempenho quanto de eficiência energética. Os aparelhos também podem trazer 12 GB de memória RAM, o que ajudaria em tarefas mais pesadas e no processamento de recursos de inteligência artificial diretamente no dispositivo.





Alta de US$ 100 nos preços, diz Bloomberg

O modelo Pro Max, que pode ter bateria maior, deve ganhar ainda abertura variável na lente principal, permitindo controlar mecanicamente a quantidade de luz que entra no sensor. Na prática, a tecnologia pode melhorar o controle de exposição em diferentes condições de iluminação e também oferecer maior flexibilidade para efeitos de profundidade de campo, segundo a Bloomberg.

As telas devem ser iguais às versões atuais, com 6,3 polegadas no Pro e 6,9 polegadas no Pro Max. Além das mudanças de hardware, o consumidor deve se preparar para pagar mais por conta da crise atual de chips, que vem onerando todas as empresas. A Bloomberg estima que a Apple pode absorver parte desses custos e limitar o aumento a cerca de US$ 100. Nesse cenário, o Pro começaria em US$ 1.199 e o Pro Max, em US$ 1.299.

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O iPhone dobrável , por sua vez, tem preços estimados a partir de US$ 1.999 e deve ter formato semelhante ao de um passaporte quando fechado e abrir para revelar uma tela interna de aproximadamente 7,8 polegadas. Com estrutura de titânio e duas câmeras traseiras, a tela externa deve ficar na faixa de 5,5 polegadas, diz a Bloomberg.

Quando os novos iPhones chegam às lojas?

Com a apresentação nesta quarta-feira, a Apple deve abrir a pré-venda dos novos iPhones no sábado, 12 de setembro, já que na sexta-feira é 11 de setembro. Os aparelhos poderiam chegar às lojas uma semana depois, em 18 de setembro. A informação ainda não foi confirmada oficialmente pela Apple.

Relógios e fone

A Apple deve lançar apresentar uma nova geração do Apple Watch. Os rumores apontam para o Apple Watch Series 12 com novos recursos relacionados à saúde e uma opção de caixa de cerâmica.

O Apple Watch Ultra 4 também é esperado no evento. A linha mais robusta do relógio deve receber atualizações de hardware e novos recursos. A Apple também pode atualizar a linha de AirPods. As expectativas apontam para novos AirPods 5, possivelmente em versões com e sem cancelamento ativo de ruído.

Outro possível destaque é a estratégia da Apple para a casa inteligente. Rumores indicam atualizações para a Apple TV 4K e para o HomePod mini, além da possibilidade de a companhia apresentar um novo dispositivo doméstico com tela, que funcionaria como uma central para controlar equipamentos da casa e acessar serviços da Apple. A Siri com recursos de inteligência artificial deve ser parte importante dessa estratégia, diz a Bloomberg.

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