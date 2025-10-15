A- A+

TECNOLOGIA Apple lança MacBook Pro, iPad Pro e Vision Pro com chip M5 focado em inteligência artificial Vendas do novo notebook que promete bateria de 24 horas começam no próximo dia 22 de outubro

Após renovar sua linha de iPhones, relógios e fones de ouvido, a Apple anunciou hoje o lançamento do MacBook Pro, do iPad Pro e do Vision Pro com o novo chip M5, com foco em inteligência artificial. A empresa está de olho nas vendas de fim de ano, com a Black Friday e o Natal.

O MacBook Pro com o novo chip tem tamanho de 14 polegadas. No Brasil, vai custar a partir de R$ 19.999, e as vendas começam no dia 22 de outubro. Já o iPad Pro, que ainda não tem data de lançamento no país, terá versões de 11 polegadas (a partir de R$ 12.499) e 13 polegadas (a partir de R$ 15.999).

O novo processador M5 promete desempenho de IA até 3,5 vezes melhor e geração de gráficos até 1,6 vez mais rápida que a geração anterior, permitindo melhor experiência em jogos, com maior fluidez nas imagens.

Isso ocorre, segundo a Apple, graças a melhorias na central de processamento (CPU) e a uma rede neural (NPU, chamada de Neural Engine pela empresa) com maior largura de banda da memória, o que acelera a abertura de aplicativos e a execução de modelos de linguagem de grande escala diretamente no aparelho.

A NPU é a responsável pelas tarefas de IA. Como possui diversos núcleos, o chip oferece melhor eficiência energética ao distribuir as tarefas entre a CPU e a NPU.

Bateria de 24 horas

Com as melhorias, a bateria do MacBook Pro pode chegar a 24 horas de duração. O novo modelo permite que o usuário escolha até 4 TB de armazenamento. Segundo a Apple, é possível recarregar até 50% da bateria em apenas 30 minutos usando um adaptador de energia USB-C de 96 W ou superior.

Lançada no ano passado, a opção de vidro nano-texture (que reduz os reflexos) também está disponível para o novo MacBook Pro, que alcança até 1.600 nits de brilho de pico. Quanto maior o número de nits, mais brilho tem a imagem. Além disso, é possível conectar até dois monitores externos de alta resolução. A câmera frontal tem resolução de 12 MP e o sistema de som conta com seis alto-falantes.

Assim como o MacBook Pro, o iPad Pro também tem como principal atrativo as melhorias de desempenho, voltadas para um público variado — de estudantes a criadores de conteúdo e engenheiros, por exemplo. Entre as novidades está a capacidade de até 2 TB de armazenamento interno, o mesmo tamanho anunciado na recente linha de iPhones 17.

iPad terá três chips próprios da Apple

Segundo a Apple, o novo iPad Pro oferece até 3,5 vezes mais desempenho de IA que o iPad Pro com chip M4, a versão anterior. A companhia também destacou a conectividade sem fio ultrarrápida com dois novos chips próprios: o N1, para rede sem fio e compatível com o novo Wi-Fi 7, e o modem C1X, para conexão às redes móveis.

Assim como o Mac, o novo iPad Pro foi projetado para as novas funções de IA, como geração de imagens e vídeos — que podem ser feitas até quatro vezes mais rapidamente. Além disso, o produto foi desenvolvido para o público gamer que busca jogos com iluminação, reflexos e sombras mais realistas.

O novo iPad Pro permite adicionar monitores externos com taxa de atualização de até 120 Hz, ideal para fluxos criativos como edição de vídeo e também para jogos. Disponível nas cores preto e prata, o modelo de 11 polegadas tem apenas 5,3 mm de espessura; e o de 13 polegadas, 5,1 mm.

Nos EUA, a Apple também anunciou a nova versão do Vision Pro com o M5, que deve proporcionar uma interface mais fluida, já que o processador anterior tinha três anos. A autonomia de bateria também foi aprimorada. A Apple promete experiências de realidade aumentada e inteligência artificial mais avançadas, embora a oferta de aplicativos para o Vision Pro ainda seja limitada.

A nova faixa de cabeça, chamada Dual Knit Band, foi projetada para reduzir fadiga e desconforto durante o uso prolongado do Vision Pro. Ela conta com tiras superior e inferior, oferecendo mais acolchoamento e estabilidade.

Desde seu lançamento no início de 2024, o Vision Pro tem telas que proporcionam uma experiência superior para assistir a filmes em comparação a outros headsets. Ainda assim, a Apple tem sido lenta em lançar vídeos imersivos que explorem todo o potencial do dispositivo.

Com muitos consumidores relutantes em gastar US$ 3.499, a Apple tem promovido o Vision Pro como uma boa opção para empresas e organizações.

Segundo a Bloomberg, a Apple cancelou uma reformulação maior do Vision Pro — que traria design mais leve e preço reduzido — para priorizar o desenvolvimento de óculos inteligentes semelhantes aos da Meta. A rival acaba de lançar os óculos Meta Ray-Ban Display, que mostram um grande avanço tecnológico.

Veja também