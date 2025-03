A- A+

TECNOLOGIA Apple lança no Brasil recurso para quem tem perda auditiva em nova linha de AirPods Fone terá capacidade para reduzir ruídos no ambiente e destacar a voz de outras pessoas em 100% do tempo

A Apple libera hoje no Brasil uma função inédita para quem tem problemas auditivos. Anunciada no ano passado, quando a companhia lançou o AirPods Pro 2, a novidade permite que o usuário realize um teste auditivo, chamado audiometria. Com o resultado, o próprio aparelho gera um perfil de audição personalizado, que é armazenado no fone, ajudando a reduzir ruídos no ambiente e destacando a voz de outras pessoas.

Para isso, o fone, que custa R$ 2.599, conta com um chip que, por meio de seu algoritmo, reduz em tempo real o ruído a uma velocidade de 48 mil vezes por segundo. Além disso, o processador do fone consegue identificar sons de eventos ao vivo e shows, calibrando as variações.

A função deve chegar a 150 países ao redor do mundo, segundo a empresa. Os recursos auditivos podem ser usados o tempo todo em atividades do dia a dia e não estarão restritos apenas ao uso do iPhone, como em ligações, vídeos ou músicas. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 1,5 bilhão de pessoas possuem algum grau de perda auditiva.

Em entrevista ao Globo, Rajiv Kumar, médico responsável para os recursos de saúde auditiva da Apple, explica que os AirPods Pro vêm com quatro tamanhos diferentes de pontas de silicone para garantir melhor encaixe no canal auditivo, proporcionando isolamento acústico. A partir disso, são utilizados microfones externos e alto-falantes internos para transmitir o som ambiente para os ouvidos.

— Os microfones dentro do canal auditivo avaliam o nível de ruído ambiente para garantir que o teste auditivo seja realizado em um local silencioso. Há ainda um sistema que verifica se os microfones ou alto-falantes estão sendo obstruídos por algo, como cera de ouvido. O objetivo é criar um teste auditivo confiável — detalhou ele.

Com a configuração do teste auditivo, o usuário pode calibrar a amplificação sonora com base no som ao seu redor. Esse recurso usa um processamento em tempo real diretamente nos fones, personalizando o ambiente e equilibrando os lados direito e esquerdo.

— Quando você configura um perfil auditivo, os sons ao redor são processados e ajustados conforme as necessidades específicas, aplicando amplificação e equilíbrio. Além disso, o usuário pode ajustar manualmente o tom, o equilíbrio e a amplificação de acordo com as mudanças no ambiente. Isso pode ser feito diretamente nas configurações dos AirPods Pro no iPhone, iPad e até no Apple Watch.

A função conversation boost (ou amplificação na conversa) permite ainda que os microfones se ajustem para focar nas vozes humanas, facilitando conversas em ambientes barulhentos, como bares ou restaurantes.

— Outro recurso é a redução de ruído ambiente. Se houver um som constante no fundo, como o barulho de um ar-condicionado, a tecnologia de aprendizado de máquina pode filtrá-lo para uma experiência auditiva mais clara.



Como configurar e usar o recurso de aparelho auditivo:

Com os AirPods nos ouvidos e conectados ao iPhone ou iPad, vá em Ajustes e AirPods. Toque em Assistência auditiva. Clique em Fazer um Teste de Audição. Selecione em Configurar aparelho auditivo. Depois, vá em Começar e escolha ligar o aparelho auditivo.

As configurações do aparelho auditivo são armazenadas nos AirPods. Portanto, se o dispositivo pareado (como iPhone ou iPad) não estiver por perto, o aparelho auditivo continuará funcionando usando as configurações mais recentes.

É possível ajustar manualmente configurações como nível de amplificação (o quanto os AirPods amplificam o som ao seu redor), o equilíbrio esquerda-direita, a função para equilibrar o som das conversas de pessoas próximas (Conversation Boost ou Amplificação na Conversa) e a redução de som ambiente. Para acesso rápido, a opção é usar a Central de Controle para ajustar essas configurações.

Veja também