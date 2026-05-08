A- A+

Segurança Apple lança novas ferramentas de segurança contra ataques cibernéticos; veja como usar Recurso, disponível no iPhone, iPad e Mac, funcionará em segundo plano e será baixado automaticamente

Pensando em reforçar a proteção de seus usuários contra ataques cibernéticos, a Apple anunciou um novo pacote de segurança que será integrado às próximas atualizações dos sistemas operacionais de seus dispositivos. iPhone, iPad e Mac receberão os novos recursos, que funcionarão em segundo plano e serão baixados automaticamente.

O pacote será disponibilizado nas versões iOS 26.3.1, para iPhones; iPadOS 23.3.1, para iPads; e macOS Tahoe 26.3.1, para computadores Mac. A iniciativa acompanha uma tendência crescente entre empresas de tecnologia de investir em mecanismos mais avançados de segurança digital.

Segundo a Apple, as mudanças permitirão que os dispositivos recebam correções contínuas em áreas consideradas críticas do sistema, como o navegador Safari, o framework WebKit e bibliotecas internas do software.

Na prática, a estratégia busca aumentar o nível de proteção dos aparelhos sem exigir que o usuário faça uma atualização completa do sistema operacional.

As novas ferramentas foram desenvolvidas a partir da integração entre software e hardware, o que possibilitou a criação da chamada “Proteção de Integridade da Memória”. O recurso foi projetado para dificultar ataques especializados em explorar falhas relacionadas à memória dos dispositivos.

Como ativar as atualizações automáticas

Para receber as atualizações de segurança em segundo plano, o usuário deve:

Acessar “Ajustes”;

Selecionar “Privacidade e Segurança”;

Escolher a opção “Melhorias de Segurança em Segundo Plano”;

Verificar se a função “Instalar automaticamente” está ativada.

Quem não habilitar o recurso precisará aguardar futuras atualizações do sistema operacional para receber as correções.

Além das atualizações automáticas, a Apple também pretende ampliar as chamadas proteções proativas, reduzindo a dependência de antivírus baseados apenas em escaneamento e bloqueio.

Por isso, a empresa desenvolveu uma nova versão do sistema XProtect, tecnologia de segurança que identifica malwares e infraestruturas maliciosas antes mesmo de serem amplamente distribuídos.

A ferramenta também permitirá o bloqueio preventivo de URLs suspeitas, fazendo com que navegadores como Safari e Google Chrome interrompam o acesso a sites já associados à disseminação de malware.

Veja também