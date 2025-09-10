A- A+

TECNOLOGIA Apple lança novo acessório com iPhone 17: um cordão para prender o celular no corpo. Mas o preço... Empresa anunciou nova linha de celulares nesta terça-feira em evento em Cupertino, na Califórnia. O site brasileiro da fabricante já tem o novo acessório

A Apple anunciou nesta terça-feira (9) sua nova geração de smartphones: iPhone 17, iPhone 17 Air e iPhone 17 Pro/Pro Max. A linha chega com avanços importantes em três pontos centrais: câmeras mais potentes, baterias significativamente maiores e opções de armazenamento ampliadas.

Além de um modelo mais fino e zoom mais potente na câmera, a Apple apresentou entre as novidades uma nova linha de acessórios. Entre eles, um bumper case que envolve toda a borda do aparelho e um crossbody strap, alça que permite carregar o iPhone atravessado no corpo — solução pensada para quem prefere manter o celular sempre acessível sem depender do bolso.





Alça é o mais novo acessório do iPhone — Foto: Reprodução/Apple

Apesar do nome em inglês e do material sintético arrojado, esta alça não é muito mais do que um cordão que permite levar o celular pendurado junto ao corpo. No Brasil, onde um dos receios de quem usa o smartphone em público é vê-lo levado por um ladrão em um momento de distração, o cordão parece bastante sugestivo. Mas muita gente pode se assustar com o preço.





Na tarde de hoje, a loja virtual da Apple apresentava a alça transversal com comprimento entre 1,08m e 2,08m por nada menos que R$ 719. Se o consumidor pagar à vista, um desconto de 10% faz o produto cair para R$ 647,10. Mas quem preferir suavizar o peso no bolso pode parcelar o mimo em até 12 vezes de R$ 59,92.

Quem for adiante na compra terá ao menos dez opções de cores para escolher o seu cordão, entre elas amarelo-neón, canela, roxo e laranja, além do básico pretinho.

Acho o acessório caro? Veja os preços dos aparelhos no Brasil: O modelo mais barato sai por R$ 7.999, o equivalente a cerca de 5 salários mínimos.

Além do modelo básico, a Apple também lançou o iPhone Air, mais fino, com preço inicial de R$ 10.499. Já os celulares topo de linha, o iPhone 17 Pro e o iPhone 17 Pro Max, serão vendidos por R$ 11.499 e R$ 12.499, respectivamente.

