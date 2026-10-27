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Tecnologia Apple lança novo MacBook Pro e iPad mini com foco em inteligência artificial Novo MacBook Pro de 14 polegadas ganha chip M6, enquanto iPad mini chega com tela OLED e processador A20 Pro; aparelhos começam a ser vendidos em novembro

Após o início da venda do iPhone Duo, o seu primeiro smartphone dobrável, a Apple está lançando uma nova geração de dois de seus principais produtos: o MacBook Pro de 14 polegadas, agora equipado com o chip M6, e o iPad mini, que ganha tela OLED e o novo processador A20 Pro. Os dois dispositivos chegam com recursos voltados para inteligência artificial e a promessa de maior desempenho.

A pré-venda começa em 28 de outubro, e os aparelhos chegam às lojas a partir de 6 de novembro nos Estados Unidos. No Brasil, o novo iPad mini parte de R$ 8.499, mas sem data de lançamento. Nos EUA, sai a partir de US$ 699. É a primeira vez em dois anos que a Apple renova a linha de tablet de menor tamanho.

Com preços a partir de US$ 1.999 nos EUA, o MacBook Pro aposta no processamento de IA diretamente no computador, estratégia usada já nos novos iPhones 18 Pro. Já no iPad mini, a empresa combina um formato compacto com uma tela maior e novos recursos de processamento.

MacBook Pro ganha chip M6

O novo MacBook Pro de 14 polegadas tem como principal novidade o chip M6, desenvolvido pela Apple para ampliar o desempenho em tarefas tradicionais e aplicações de inteligência artificial. O processador tem CPU de 12 núcleos e GPU de 12 núcleos, com aceleradores específicos para IA integrados a cada núcleo gráfico.

Segundo a Apple, o novo modelo pode entregar até 30% mais desempenho gráfico e até 25% mais desempenho em tarefas de inteligência artificial em comparação com o MacBook Pro de 14 polegadas com chip M5.

O M6 foi desenvolvido com processo de fabricação de dois nanômetros e conta ainda com dois Neural Engines de 16 núcleos, voltado para tarefas de inteligência artificial. A arquitetura foi pensada para executar modelos e recursos de inteligência artificial diretamente no dispositivo, sem depender necessariamente do processamento em servidores na nuvem, diz a Apple.

O computador mantém a tela Liquid Retina XDR e passa a oferecer Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.

Novo iPad mini ganha tela OLED

Enquanto o MacBook Pro aposta principalmente no aumento de potência, o novo iPad mini traz uma mudança mais visível no hardware. O tablet passa a ter tela OLED de 8,5 polegadas, maior que a geração anterior.

O painel oferece contraste mais elevado e brilho HDR de até 1.200 nits, segundo a Apple. O aparelho também terá uma opção de vidro nano-texture, desenvolvido para reduzir reflexos em ambientes com muita iluminação.

O processador é o A20 Pro, fabricado com tecnologia de dois nanômetros. A Apple afirma que o chip melhora o desempenho em jogos, edição de imagens e tarefas relacionadas à inteligência artificial.

O tablet chega com iPadOS 27 e suporte à nova geração do Apple Intelligence e da Siri AI. Outra mudança é o corpo mais fino, com 5,4 milímetros de espessura.

O conjunto de câmeras inclui sensor frontal de 12 megapixels com Center Stage, tecnologia que mantém o usuário enquadrado durante chamadas de vídeo, e câmera traseira também de 12 megapixels.

O novo iPad mini também ganha Wi-Fi 7 e Bluetooth 6. Há ainda uma versão com conexão celular e suporte a eSIM. No Brasil, o novo iPad mini começa em R$ 8.499, na configuração com 128 GB de armazenamento e conexão Wi-Fi. O modelo de 256 GB custa R$ 9.699, enquanto a versão de 512 GB sai por R$ 12.099.

Nas versões com conexão celular, os preços começam em R$ 10.499 e chegam a R$ 14.099, dependendo da capacidade de armazenamento.

O tablet é compatível com o Apple Pencil Pro e com o Apple Pencil com USB-C, vendidos separadamente. O novo iPad mini será oferecido nas cores meia-noite e estelar.

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