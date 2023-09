A- A+

TECNOLOGIA Apple lança pagamento com iPhone para substituir maquininhas no Brasil País será primeiro na América Latina a ter o sistema. Cliente aproxima seu aparelho ao smartphone do lojista para efetuar transação

A Apple traz para o Brasil formato de pagamento inédito na América Latina. Depois de lançar o iPhone 15 na semana passada, a companhia anuncia hoje no país uma nova modalidade chamada "Tap to phone" com o objetivo de substituir as maquininhas de cartão de crédito e débito no comércio pelo próprio iPhone ou o Apple Watch na hora de fazer o pagamento.

Para isso, a nova solução já conta com a parceria CloudWalk, dona da marca de maquininhas Infinity Pay. Segundo a Apple, a solução estará disponível em breve para empresas como Nubank, Stone e SumUp. Pelo mecanismo, o comerciante, como uma pequena e média empresa ou empreendedor, poderá oferecer o próprio iPhone como meio de pagamento. Assim, o cliente poderá aproximar seu celular ao smartphone do comerciante para efetuar o pagamento em vez de inserir o cartão na maquininha.

A solução da Apple foi lançada recentemente nos Estados Unidos e está disponível apenas em Taiwan, Austrália, Reino Unido e Holanda.

"O Brasil é uma nação de muito empreendedorismo, e agora as empresas terão a possibilidade de aceitar pagamentos por aproximação em todos os locais de operação" Jennifer Bailey, vice-presidente da Apple Pay e Apple Wallet.

O Tap to Pay no iPhone funcionará para os clientes com cartões de débito e crédito por aproximação das principais redes de pagamento, incluindo American Express, Mastercard e Visa. Para o comerciante, é preciso ter um iPhone X (lançado em 2018) ou versão mais atual do celular.

"Com essa solução, os comerciantes podem começar rapidamente a aceitar pagamentos por aproximação usando somente um iPhone. Queremos oferecer aos comerciantes a capacidade de aceitar pagamentos rapidamente" disse Luis Silva, fundador e CEO da CloudWalk.

Veja também

Banco do Nordeste Banco do Nordeste lança editais de apoio financeiro a ações sociais em 2023; confira detalhes