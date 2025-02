Apple manterá políticas de diversidade, embora alguns ajustes sejam possíveis

A- A+

Os investidores da Apple. rejeitaram uma proposta de acionistas externos para encerrar os esforços da fabricante do iPhone em diversidade, equidade e inclusão (DEI), embora o CEO Tim Cook tenha afirmado que a empresa pode fazer alguns ajustes no programa.

A votação foi realizada como parte da reunião anual da empresa, realizada virtualmente na quinta-feira, com Cook e a conselheira geral Kate Adams liderando os procedimentos.



Seguindo as recomendações da Apple, os investidores também recusaram pedidos de relatórios sobre riscos da inteligência artificial e decisões relacionadas a materiais de abuso sexual infantil (CSAM). Eles também rejeitaram uma medida sobre práticas de doações beneficentes.

Os acionistas reelegeram o conselho de administração da Apple, ratificaram sua firma contábil externa e aprovaram a remuneração dos executivos da empresa.



No ano passado, Cook recebeu um aumento salarial de 18%, totalizando US$ 74,6 milhões, incluindo um salário-base de US$ 3 milhões, US$ 58,1 milhões em ações e aproximadamente US$ 13,5 milhões em compensações adicionais.

Como na maioria dos anos, os acionistas votaram de acordo com as recomendações da Apple. A última vez que os investidores se desviaram da orientação da empresa foi em 2022, quando aprovaram propostas relacionadas a cláusulas de confidencialidade em contratos de trabalho e auditorias de direitos civis.

A proposta de abolir os esforços de DEI surgiu após várias empresas, incluindo a Meta e o Google, da Alphabet, começarem a reduzir esses programas.

A medida, apoiada pelo National Center for Public Policy Research (Centro Nacional de Pesquisa de Políticas Públicas), afirmava que manter a iniciativa de DEI não era prudente para a Apple. O grupo se descreve como um think tank conservador independente.

"Ainda está claro que a DEI apresenta riscos de litígio, reputação e financeiros para as empresas e, portanto, riscos financeiros para seus acionistas, bem como riscos adicionais para as empresas por não cumprirem seus deveres fiduciários", dizia a proposta.

A Apple respondeu que a proposta busca interferir em suas práticas comerciais e que a empresa "não discrimina no recrutamento, contratação, treinamento ou promoção com base em qualquer critério protegido por lei".

Durante a reunião, Cook afirmou que a Apple nunca teve cotas ou metas. No entanto, ele sugeriu que a empresa pode fazer alguns ajustes em suas políticas.

"Nossa cultura única nos permite criar os melhores produtos e serviços do mundo", disse ele. "À medida que o cenário jurídico em torno dessas questões evolui, talvez precisemos fazer algumas mudanças para cumprir as regulamentações. Continuaremos trabalhando juntos para criar uma cultura de pertencimento e permaneceremos comprometidos com os valores que sempre nos definiram."

A proposta sobre IA buscava garantir que os dados não fossem coletados de forma antiética e citava preocupações com o trabalho da OpenAI, uma das parceiras da Apple. "A OpenAI supostamente roubou grandes quantidades de informações pessoais ao rastrear a web, incluindo 'informações privadas e conversas privadas, dados médicos, informações sobre crianças'", de acordo com a proposta.

A Apple disse aos acionistas que já publica as informações solicitadas em suas práticas de privacidade e que possui um "histórico sólido" na proteção da privacidade dos usuários. A empresa rejeitou as propostas relacionadas ao CSAM e a doações beneficentes, afirmando que já possui recursos ou políticas para abordar as preocupações dos acionistas.

A Apple ainda está tentando alcançar seus concorrentes em IA, pois sua tecnologia está atrás de ofertas rivais. A empresa também ainda está lançando seus recursos — chamados de Apple Intelligence — em várias partes do mundo, incluindo a China, onde precisou reformular o software para cumprir restrições do governo.

A Apple também enfrenta tarifas impostas pelo presidente Donald Trump. Como parte de uma tentativa de demonstrar seu compromisso com os EUA, a empresa anunciou na segunda-feira planos para investir US$ 500 bilhões no país e contratar 20.000 novos funcionários nos próximos quatro anos.

De forma mais ampla, as ações de tecnologia, incluindo as da Apple, estão enfrentando uma queda. Os papéis da empresa recuaram 1% neste ano, após grandes ganhos em 2023 e 2024.

