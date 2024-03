A- A+

TECNOLOGIA Apple negocia com o Google para usar recursos de inteligência artificial no iPhone Ferramenta Gemini, de IA generativa, ajudaria a alimentar alguns novos recursos que serão lançados no software do smartphone este ano

A Apple está em negociações ativas para tentar licenciar o Gemini, o conjunto de modelos de inteligência artificial generativa do Google, para alimentar alguns novos recursos que serão lançados no software do iPhone este ano, disseram fontes a par das conversas.

A Apple também conversou recentemente com a OpenAI e considerou a possibilidade de usar seu modelo, de acordo com as fontes.

Caso um acordo entre a Apple e o Google se concretize, ele deve ser feito nos mesmos moldes da parceria que as duas empresas já têm para a ferramenta de buscas on-line. Nos últimos anos, o Google, da Alphabet, tem pago à Apple bilhões de dólares anualmente para tornar seu mecanismo de busca a opção padrão no navegador Safari do iPhone e de outros dispositivos.

As duas partes ainda não decidiram os termos de um acordo de IA ou finalizaram como ele seria implementado, disseram as fontes ouvidas pela Bloomberg.

As ações da Alphabet subiram 4,5% nas negociações do pré-mercado nesta segunda-feira, antes da abertura das bolsas de Nova York. Se os ganhos do pré-mercado se mantiverem, será o maior ganho intradiário desde 7 de dezembro. Na sexta-feira, as ações fecharam em US$ 141,18 na sexta-feira.

Um acordo daria à Gemini uma vantagem importante com bilhões de usuários em potencial. Mas também pode ser um sinal de que a Apple não está tão avançada em seus esforços de IA quanto alguns esperavam - e ameaça atrair mais escrutínio de órgãos antitruste a respeito da atuação de ambas as empresas.

A Apple está preparando novos recursos como parte do iOS 18 - a próxima versão do sistema operacional do iPhone - com base em seus próprios modelos de IA. Esses aprimoramentos se concentrarão em recursos que operam diretamente nos dispositivos, ou seja, sem necessidade de acesso pela nuvem.

Testes sob o codinome Ajax

Portanto, a gigante americana está procurando um parceiro para fazer o trabalho pesado da IA generativa, incluindo funções para criar imagens e escrever ensaios com base em solicitações simples.

Os porta-vozes da Apple e do Google não quiseram comentar. A OpenAI também não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Desde o início do ano passado, a Apple vem testando seu próprio modelo de linguagem ampla - a tecnologia por trás da IA generativa - com o codinome Ajax. Alguns funcionários também estão testando um chatbot básico apelidado de Apple GPT. Mas a tecnologia da Apple continua inferior às ferramentas do Google e de outros rivais, de acordo com as fontes, fazendo com que uma parceria pareça ser a melhor opção.

Um acordo com a Apple seria a parceria de maior visibilidade do Google para o Gemini até o momento e poderia ser um grande benefício para os esforços de IA da empresa. A Apple tem mais de dois bilhões de dispositivos em uso ativo que poderiam se tornar o lar do Google Gemini ainda este ano. Em janeiro, a Samsung lançou novos smartphones com recursos de IA desenvolvidos pelo Gemini.

Mas uma parceria entre os dois gigantes do Vale do Silício provavelmente chamaria a atenção dos órgãos reguladores. O atual acordo do Google com a Apple para pesquisa já é o foco de uma ação judicial do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

O governo alega que as empresas operaram como uma única entidade para dominar o mercado de pesquisa em dispositivos móveis. A dupla justificou o acordo dizendo que a Apple acredita que a qualidade da pesquisa do Google é superior à dos rivais e que é fácil trocar de provedor no iPhone.

O acordo entre a Apple e o Google também está na mira da União Europeia, que está forçando a Apple a facilitar para os consumidores a mudança do mecanismo de busca padrão do Google. À medida que a pressão regulatória aumenta e a inteligência artificial se torna mais predominante, o atual acordo sobre o mecanismo de busca pode acabar sendo menos lucrativo para ambas as empresas. É possível que um novo acordo sobre IA possa ajudar a compensar isso.

Embora as conversas entre a Apple e o Google permaneçam ativas, é improvável que qualquer acordo seja anunciado até junho, quando a fabricante do iPhone planeja realizar sua Conferência Mundial de Desenvolvedores anual.

É possível que as empresas não cheguem a um acordo ou que a Apple opte por outro fornecedor de IA generativa, como a OpenAI. Ou a Apple poderia, teoricamente, recorrer a vários parceiros, como faz com a pesquisa em seu navegador da web. Outros fornecedores de IA generativa incluem a Anthropic, que oferece um chatbot chamado Claude.

O Gemini capturou a imaginação de consumidores e empresas, mas não foi isento de controvérsias. No mês passado, os usuários descobriram que o sistema às vezes tratava de forma imprecisa a raça dos indivíduos retratados em imagens geradas por IA. Sundar Pichai, CEO do Google, considerou o problema "completamente inaceitável" e a geração de imagens foi suspensa.

Tim Cook, CEO da Apple, prometeu um grande anúncio de IA este ano. Ele disse aos investidores que a empresa lançaria recursos transformadores que "abririam novos caminhos". O plano é especialmente importante, pois os investidores procuram novas fontes de crescimento na fabricante do iPhone, que cancelou um projeto para desenvolver um carro autônomo no início deste ano. Ela transferiu alguns engenheiros desse projeto para sua divisão de inteligência artificial.

No ano passado, Cook disse que usa pessoalmente o ChatGPT, da OpenAI, mas indicou que havia "uma série de problemas que precisam ser resolvidos". Ele prometeu que novos recursos de IA chegariam às plataformas da Apple em uma "base muito cuidadosa". Ao terceirizar os recursos de IA generativa para outra empresa, Cook também está potencialmente diminuindo a responsabilidade por sua plataforma.

Os recursos de IA generativa em discussão seriam, teoricamente, incorporados à Siri e a outros aplicativos. Os novos recursos de IA baseados nos modelos desenvolvidos internamente pela Apple, por sua vez, ainda seriam incorporados ao sistema operacional. Eles se concentrarão em fornecer informações aos usuários de forma proativa e realizar tarefas em seu nome em segundo plano, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

