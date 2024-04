A- A+

TECNOLOGIA Apple negocia com OpenAI para ter recursos de IA generativa no iPhone Empresa também está em discussões com o Google sobre licenciar o chatbot Gemini para seus aparelhos

A Apple está em discussões com a OpenAI para usar a tecnologia de inteligência artificial generativa da startup para alimentar alguns novos recursos que chegarão ao iPhone ainda este ano, segundo pessoas próximas ao assunto disseram à Bloomberg.

As duas empresas começaram a discutir os termos de um possível acordo e como os recursos da OpenAI seriam integrados ao iOS 18 da Apple, o próximo sistema operacional do iPhone, de acordo com as pessoas, que pediram para não serem identificadas.

Essa movimentação marca o retorno do diálogo entre as empresas. A Apple havia conversado com a OpenAI sobre um acordo no início deste ano, embora o trabalho entre as duas partes tenha sido mínimo desde então. A Apple também continua em discussões com a Alphabet, holding dona do Google, sobre licenciar o chatbot Gemini dessa empresa para seus aparelhos.

A Apple ainda não tomou uma decisão final sobre quais parceiros usará, e não há garantia de que um acordo será fechado. É possível que a empresa eventualmente chegue a um acordo com a OpenAI e o Google, ou até escolha outro provedor completamente diferente. Representantes da Apple, da OpenAI e Google preferiram não comentar.

O próximo sistema operacional do iPhone irá incluir vários novos recursos baseados no modelo de linguagem da Apple, um software de IA que pode gerar texto com sons humanos, mas a empresa também tem buscado parceiros para alimentar um recurso semelhante a um chatbot, assim como o ChatGPT, da OpenAI. Em março, a Bloomberg informou que a Apple também estava em discussões com a startup de IA Anthropic.

Tudo isso ocorre a cerca de um mês e meio antes da Conferência Mundial de Desenvolvedores da Apple, onde a empresa deve introduzir novos softwares e serviços de IA. A companhia planeja destacar seus recursos como mais integrados e de forma mais eficaz em seus dispositivos do que as ofertas de IA concorrentes, com melhores proteções à privacidade dos usuários.

No ano passado, o CEO da Apple, Tim Cook, disse que usa pessoalmente o ChatGPT da OpenAI, mas indicou que havia "uma série de questões a serem resolvidas". Ele prometeu que novos recursos de IA chegariam às plataformas da Apple de forma "muito ponderada".

Depender de parceiros ajudaria a acelerar a incursão da Apple em chatbots e contornar alguns riscos. Ao terceirizar os recursos de IA generativa para outra empresa, Cook está potencialmente reduzindo a responsabilidade para sua plataforma também.



