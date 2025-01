A- A+

TECNOLOGIA Apple negocia com SpaceX para levar aos iPhones internet via satélite da Starlink Versão beta será testada em smartphones pré-selecionados

A Apple vem trabalhando secretamente com a SpaceX, de Elon Musk, e a T-Mobile US para adicionar suporte à rede Starlink no software mais recente do iPhone, oferecendo uma alternativa ao serviço interno de comunicação via satélite da empresa.

As empresas vêm testando iPhones com o serviço Starlink, da Space Exploration Technologies, de Elon Musk, segundo fontes com conhecimento do assunto.



Em um movimento discreto, a atualização mais recente do software do smartphone — lançada na segunda-feira — agora oferece suporte à tecnologia.

A parceria foi uma surpresa: anteriormente, a T-Mobile havia apenas especificado a Starlink como uma opção para celulares da Samsung Electronics, como os modelos Z Fold e S24.



A Apple, por sua vez, já oferece um serviço da Globalstar que permite que os usuários enviem mensagens de texto e entrem em contato com serviços de emergência quando estiverem fora da área de cobertura celular.

A T-Mobile começou a permitir que clientes se inscrevessem para testar uma versão inicial do serviço Starlink, e nesta semana a operadora habilitou um pequeno número de iPhones como parte de um programa beta.



Em uma postagem no X em resposta à notícia, Musk disse que imagens, músicas e podcasts devem ser compatíveis com a tecnologia atual da Starlink, e futuras atualizações permitirão suporte para vídeos.

Os primeiros usuários receberam mensagens da T-Mobile informando: "Você está no beta do T-Mobile Starlink. Agora você pode continuar conectado com mensagens de texto via satélite praticamente de qualquer lugar.



Para começar a experimentar essa cobertura ampliada, atualize para o iOS 18.3." Os participantes do programa têm um novo botão nas configurações de dados celulares do iPhone para gerenciar o recurso de satélite.

Um porta-voz da Apple não comentou sobre o assunto, enquanto a T-Mobile afirmou que os testes “começarão com smartphones otimizados selecionados” e que o lançamento completo “suportará a vasta maioria dos smartphones modernos”.



A T-Mobile também abriu a fase beta para alguns usuários que executam o Android 15, a versão mais recente do sistema operacional do Google. Um representante da SpaceX não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

As ações da Globalstar caíram cerca de 11% no pré-mercado em Nova York nesta quarta-feira.

Desde que a Apple fez parceria com a Globalstar para oferecer recursos via satélite em 2022, houve especulações sobre se a empresa poderia dar suporte a redes concorrentes. No dia seguinte ao anúncio da Apple em 2022, Musk postou no X que sua empresa teve "conversas promissoras com a Apple sobre a conectividade Starlink".

Como funcionará?

Quando um iPhone da T-Mobile estiver em uma área sem conectividade celular, os dispositivos participantes do programa Starlink tentarão primeiro se conectar aos satélites da SpaceX.



Os usuários também poderão ativar a opção de mensagens via satélite pelo menu do serviço Globalstar ou acionar serviços de emergência por meio do recurso da Apple.

A versão inicial do Starlink será exclusiva para mensagens de texto. No entanto, a SpaceX e a T-Mobile já disseram que planejam expandir o serviço para conexões de dados e chamadas de voz no futuro.



Por enquanto, o programa está disponível apenas nos Estados Unidos, ao contrário do serviço da Apple com a Globalstar, que opera em diversos países. A SpaceX está buscando expandir o Starlink para outras operadoras ao redor do mundo.

Há outra diferença importante entre os dois serviços. O recurso atual da Apple exige que os usuários apontem o iPhone para o céu para encontrar um satélite.



Já a opção Starlink foi projetada para funcionar automaticamente — mesmo quando o telefone está no bolso do usuário.

Tanto os recursos via satélite do Starlink quanto da Apple foram desenvolvidos para funcionar em áreas remotas, como trilhas de caminhada, onde não há cobertura celular. Eles não podem ser usados em locais onde há rede móvel disponível.



O suporte ao recurso da Apple está disponível na maioria dos modelos atuais de iPhone, e a empresa planeja levá-lo ao seu smartwatch Ultra ainda este ano, segundo a Bloomberg News.

A T-Mobile atualizou seu site esta semana para informar aos testadores beta que o iPhone agora é compatível como parte da atualização do iOS 18.3. No momento, o número de usuários no programa beta é pequeno, mas a T-Mobile pretende expandi-lo em fevereiro.



O anúncio da Apple sobre o iOS 18.3 destacou novos recursos de IA e correções de bugs, mas não mencionou o suporte ao Starlink.

A SpaceX solicitou autorização para iniciar os testes beta do serviço a partir de segunda-feira. A Comissão Federal de Comunicações (FCC) concedeu à SpaceX uma aprovação condicional em novembro para que seus satélites complementem a rede celular da T-Mobile.

