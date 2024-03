Apple negocia uso da inteligência artificial da Baidu em smartphones chineses, diz jornal

A- A+

A Apple tem discutido o uso da inteligência artificial generativa da Baidu em iPhones e outros dispositivos na China, informou o Wall Street Journal, uma vitória potencialmente grande para a líder de buscas domésticas.

A Apple manteve conversas iniciais sobre o uso da tecnologia de IA generativa da Baidu em seus aparelhos, disse o WSJ, citando pessoas familiarizadas com o assunto. A empresa americana buscou um parceiro local porque os órgãos reguladores do país precisam examinar todos os modelos de IA, acrescentou o jornal.

A Baidu é considerada uma das líderes em IA na China, onde startups e gigantes de tecnologia estão investindo bilhões no desenvolvimento de suas próprias respostas ao ChatGPT. A criação precursora da OpenAI e outros serviços estrangeiros não estão disponíveis na esfera on-line rigidamente regulamentada da China.

Quanto vale a marca de cosméticos de Selena Gomez? Rare Beauty pode ir à venda por US$ 2 bilhões

Esta semana, a Bloomberg informou que a Apple manteve discussões com o Google e a OpenAI sobre o uso de seu software de IA no iPhone. A Apple poderia recorrer a vários parceiros, como faz com a pesquisa em seu navegador da Web.

A Samsung Electronics, principal rival da Apple em termos de smartphones, usa o Baidu como fornecedor de IA na China para seus telefones Galaxy mais recentes.

