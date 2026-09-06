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tecnologia Apple Park: como é a sede da Apple e os bastidores do lançamento do iPhone Apresentação ocorrerá no Steve Jobs Theater na próxima quarta-feira, dia 9 de setembro, e será seguida por demonstrações dos novos modelos

É em um dos edifícios mais conhecidos do mundo da tecnologia que a Apple vai apresentar, na próxima quarta-feira, dia 9 de setembro, sua nova geração de iPhones. O evento começa às 10h, no horário da Califórnia (14h no horário de Brasília), e terá como cenário o Apple Park, a sede futurista da companhia em Cupertino, na Califórnia.

A apresentação é um dos momentos mais importantes do calendário da indústria de tecnologia. E, neste ano, terá um significado ainda maior para a Apple: será o primeiro grande evento de lançamento de produtos realizado sob o comando de John Ternus, que assumiu o cargo de CEO em 1º de setembro, no lugar de Tim Cook, que ficou 15 anos no comando da empresa.

Teatro Steve Jobs

Sob pesado esquema de segurança, a apresentação dos novos modelos ocorre no Steve Jobs Theater, batizado em homenagem ao cofundador da Apple, e tem capacidade para cerca de 1.000 pessoas. A primeira apresentação ocorreu em setembro de 2017, quando a Apple apresentou o iPhone 8, o iPhone 8 Plus e o então inédito iPhone X.

O acesso ao auditório é feito por um grande pavilhão de vidro circular, sem pilares aparentes. A cobertura é sustentada pelo próprio cilindro de vidro, sem uma estrutura convencional de colunas. O auditório, por sua vez, fica no subsolo. Para quem chega ao evento, a impressão inicial é a de estar diante apenas de uma estrutura de vidro no meio do parque.

Apresentação dos modelos

Depois do anúncio dos produtos, jornalistas, convidados e outros participantes são direcionados para uma área de demonstração. É ali que acontece o primeiro contato físico com os aparelhos recém-apresentados.

Os produtos ficam disponíveis para testes, permitindo que os convidados experimentem câmeras, telas, novos recursos de software e outras funções anunciadas minutos antes no palco. É também nesse momento que começa a ser produzida boa parte do conteúdo que chega ao público: fotos, vídeos, impressões iniciais e reportagens feitas diretamente de Cupertino.

Sede da empresa

O teatro fica dentro do complexo da companhia, de aproximadamente 708 mil metros quadrados. O edifício principal tem formato circular, motivo pelo qual ganhou o apelido de “nave espacial”. O prédio é revestido por enormes painéis de vidro curvo e abriga 12 mil funcionários de alto escalão.

Além dos escritórios, o campus tem áreas verdes, trilhas para caminhada e corrida e instalações de pesquisa e desenvolvimento. Uma das curiosidades é que o Apple Park foi concebido para aproveitar a ventilação natural.

Loja da Apple

Em frente ao Apple Park fica o Apple Park Visitor Center, espaço aberto ao público que conta com uma loja da Apple onde são vendidos peças exclusivas como peças de roupas e xícaras. Há ainda um café e uma área dedicada a apresentar o projeto do Apple Park. Em dias de lançamento, o local fica parcialmente fechado ao público e acaba ganhando uma função adicional, se transformando em ponto de apoio para jornalistas e profissionais que precisam produzir conteúdo sobre o evento.

Neste ano, o evento também vai marcar o início de uma nova estratégia. Segundo informações divulgadas pela Bloomberg, a Apple prepara o lançamento de modelos profissionais como o iPhone 18 Pro e o iPhone 18 Pro Max, além de seu primeiro iPhone dobrável.

A Bloomberg também aponta para uma mudança no calendário dos modelos mais acessíveis: os iPhones 18 convencionais e uma segunda geração do iPhone Air ficariam para 2027.

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