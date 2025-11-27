A- A+

CELULARES Apple passa Samsung e toma liderança no mercado global de celulares pela 1ª vez em 14 anos Com ciclo de renovação pós-pandemia e força da linha iPhone 17, empresa deve fechar 2025 com 243 milhões de unidades vendidas e 19,4% do mercado mundial, enquanto Samsung passa por momento de pressão

A Apple deve encerrar 2025 na liderança global de vendas de smartphones, ultrapassando a Samsung pela primeira vez em 14 anos. A projeção, divulgada pela Counterpoint Research, aponta crescimento de 10% nas vendas de iPhones em comparação ao ano anterior, impulsionado pelo desempenho da série iPhone 17 e pelo ciclo de substituição de aparelhos pós-pandemia.

Segundo o estudo, a Apple deve alcançar uma fatia de 19,4% do mercado mundial neste ano, enquanto a Samsung ficará com 18,7%. No total, a companhia americana deve vender cerca de 243 milhões de iPhones em 2025.

De acordo com a rede portuguesa SIC Notícias, o relatório destaca que a demanda pelo iPhone 17 e pelo iPhone Air superou a geração anterior. Nos Estados Unidos, as vendas das primeiras quatro semanas após o lançamento ficaram 12% acima das registradas pela linha iPhone 16 (excluindo o modelo 16e). Na China, o salto foi ainda maior: 18% no mesmo período.

"Para além da receção muito positiva do mercado à série iPhone 17, o principal fator para a melhoria das previsões de fornecimentos é que o ciclo de substituição atingiu o seu ponto de inflexão. Os consumidores que compraram smartphones durante a pandemia de COVID-19 estão agora a entrar na fase de atualização", afirmaram os analistas da Counterpoint.

A Samsung, por outro lado, enfrenta pressão crescente de fabricantes chineses nos segmentos de entrada e intermediário. A concorrência, segundo o estudo, pode dificultar a retomada da liderança pela empresa sul-coreana ao longo dos próximos trimestres.

