TECNOLOGIA Apple pede desculpas pelo anúncio do novo iPad Pro e descarta plano de exibi-lo na TV A propaganda mostrava instrumentos musicais, TVs, latas de tinta e outras ferramentas criativas sendo esmagadas no dispositivo e foi amplamente ridicularizado nas mídias sociais

A Apple emitiu um raro pedido de desculpas por um anúncio que divulgava seu mais recente iPad Pro e que incomodou muitos profissionais de criação e outros clientes. A empresa também disse que não veiculará o anúncio na televisão, conforme planejado.

O anúncio, que mostrava instrumentos musicais, TVs, latas de tinta e outras ferramentas criativas sendo esmagadas em um iPad, foi amplamente ridicularizado nas mídias sociais - uma resposta sem precedentes para uma campanha de marketing da Apple. O ator Hugh Grant disse que o anúncio promovia a “destruição da experiência humana”.

Outros disseram que o anúncio não era um bom presságio para a Apple na era da inteligência artificial e no momento em que os órgãos reguladores procuram desmembrar propriedades importantes como a App Store.

“A criatividade está em nosso DNA na Apple, e é incrivelmente importante para nós projetar produtos que capacitem os criativos de todo o mundo”, disse Tor Myhren, vice-presidente de comunicações de marketing da empresa, em um comunicado à AdAge. “Nosso objetivo é sempre celebrar a infinidade de maneiras pelas quais os usuários se expressam e dão vida às suas ideias por meio do iPad. Erramos o alvo com esse vídeo e pedimos desculpas.”

"Conheça o novo iPad Pro: o produto mais fino que já criamos, a tela mais avançada que já produzimos, com a incrível potência do chip M4. Imagine todas as coisas que ele será usado para criar". Tim Cook (@tim_cook) May 7, 2024

Uma porta-voz da Apple não quis fazer mais comentários. O anúncio, que permanece na conta X (ex-Twitter) do CEO Tim Cook, tem mais de 53 milhões de visualizações. A campanha lançou uma sombra sobre uma apresentação positiva de novas versões do iPad e de um novo chip M4 na terça-feira.

Um usuário escreveu que “esse anúncio efetivamente me convenceu de que preciso de menos tecnologia em minha vida”, enquanto outros disseram que isso os fez “odiar” os produtos da Apple. “Anúncio totalmente desnecessário e extremamente deprimente!”, disse outro usuário. “Para mim, ele teve o efeito oposto do que a Apple queria.”

A Apple tem uma equipe de marketing interna que cria muitos de seus anúncios, e também trabalha com a agência Media Arts Lab para algumas campanhas. Não está claro se a Apple ou sua agência criou o anúncio do iPad Pro ad.

