TECNOLOGIA Apple planeja reformular toda a linha Mac com chips voltados para IA Empresa pretende lançar os computadores atualizados entre o fim deste ano e no início de 2025

Com o objetivo de impulsionar as vendas de computadores, a Apple está se preparando para reformular toda a sua linha Mac com uma nova família de processadores internos projetados para destacar a inteligência artificial.

A empresa, que lançou seus primeiros Macs com chips M3 há cinco meses, já está se aproximando da produção da próxima geração - o processador M4 - de acordo com pessoas com conhecimento do assunto.

O novo chip virá em pelo menos três variedades principais, e a Apple quer atualizar todos os modelos de Mac com ele, segundo fontes.

Os novos Macs estão em andamento em um momento crítico. Depois de atingir o pico em 2022, as vendas de Macs caíram 27% no último ano fiscal, encerrado em setembro passado. No período de férias, a receita da linha de computadores ficou estável.

A Apple tentou dar nova vida ao negócio Mac com um evento de lançamento focado no M3 em outubro, mas esses chips não trouxeram grandes melhorias de desempenho em relação ao M2 do ano anterior.

A empresa também está tentando recuperar o atraso em IA, onde é vista como uma retardatária em relação à Microsoft, ao Google, da Alphabet, e a outras companhias de tecnologia. Os novos chips fazem parte de um esforço mais amplo para incorporar recursos de IA em todos os seus produtos.

A Apple pretende lançar os computadores atualizados entre o fim deste ano e no início de 2025. Haverá novos iMacs, um MacBook Pro de 14 polegadas de baixo custo, MacBook Pros de 14 e 16 polegadas de alto nível e Mac minis - todos com chips M4. Mas os planos da empresa podem mudar. Procurado pela reportagem, um porta-voz da Apple não quis fazer comentários.

As ações da Apple subiram 4,3% para US$ 175,04 na quinta-feira em Nova York, o maior ganho em um único dia em 11 meses. Elas haviam caído 13% este ano até o fechamento de quarta-feira.

A mudança marcará um cronograma de atualização rápida para o iMac e o MacBook Pro, já que ambas as linhas acabaram de ser atualizadas em outubro. O Mac mini foi atualizado pela última vez em janeiro de 2023.

