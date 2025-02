A- A+

TECNOLOGIA Apple: pré-venda do iPhone 16e começa nesta sexta (28) no Brasil. Veja preços e funções Modelo com três versões de memória interna e duas cores para o país. Nos EUA, vendas começam amanhã

Começa amanhã, na sexta-feira (28), a pré-venda no Brasil do novo iPhone 16e, anunciado pela Apple na semana passada. Os modelos custarão a partir de R$ 5.799. Duas cores estarão disponíveis: preto e branco. Pela primeira vez, os novos smartphones terão produção no Brasil já em seu lançamento.

Veja os preços do iPhone 16e:

128GB - R$ 5.799

256 GB - R$ 6.599

512 GB - R$ 8.099

Os modelos do iPhone 16e serão produzidos na fábrica da Foxconn em Jundiaí, em São Paulo. O novo aparelho é a versão mais econômica da família de smartphones da companhia, mas com quase todos os recursos da linha regular e premium, como o Apple Intelligence, o sistema de inteligência artificial da companhia que tem o ChatGPT integrado, ligação via satélite e o chip A18, o mais moderno da empresa.





O modelo vendido no Brasil será capaz de rodar o Apple Intelligence em português a partir de abril. Recentemente, a empresa liberou para testes os recursos de inteligência artificial para quem baixar a versão "iOs 18.4 Public Beta".

Lançamento do iPhone 16e

O novo celular começa também a ser vendido nos Estados Unidos amanhã, sexta-feira, e vai custar US$ 599. É mais barato em relação aos US$ 799 do iPhone 16 e aos US$ 999 do iPhone 16 Pro. Serão três tamanhos de memória interna: 128 GB, 256 GB e 512 GB.

É a primeira vez desde 2022 que Apple lança uma versão mais barata, quando chegou ao mercado o iPhone SE (edição especial, na sigla em inglês).

O que vai mudar com o iPhone 16e?

Com o novo 16e, o clássico botão de início, presente no modelo anterior, foi abandonado pela companhia. Mas vem com o modem C1, criado pela própria companhia que permite maior duração de bateria.

O iPhone 16e terá tela de 6,1 polegadas. Como comparação, o iPhone 16 também tem tela de 6,1 polegadas, seguido do iPhone 16 Pro (6,3 polegadas ) e o IPhone 16 Pro Max (6,9 polegadas). Além disso, o novo smartphone vem com o botão de ação na parte lateral, assim como o restante da linha. O comando permite criar uma espécie de atalho para abrir a câmera, entre outras possibilidades.

Serão duas cores: preto e branco. Diferente dos outros modelos, o iPhone 16e conta ainda com o "entalhe" na parte frontal. Nos modelos da família 16 há a "ilha dinâmica". Para carregar, a saída foi padronizada para USB-C.

Na parte traseira continua com apenas uma câmera, com resolução de 48 MP. Para essa edição, a Apple aposta na tecnologia de fotografia computacional que melhora a qualidade das fotos, principalmente em condições de baixa luminosidade, chamada de Fusion.

A câmera frontal tem resolução de 12 MP e tecnologia "TrueDepth" para dar maior profundidade às imagens.

O novo iPhone 16e vem com o chip A18, o mais moderno da empresa que permite maior rapidez de processamento e maior duração de bateria. Segundo a Apple, o 16e tem bateria que dura 6 horas a mais que o iPhone 11 e 12 horas a mais que o iPhone SE.

O novo aparelho conta ainda com recursos como a possibilidade de ligação via satélite e detecção de queda, além dos recursos de IA, como reescrever textos, gerar imagens, além de gravar, transcrever e resumir áudios.

Recursos de IA

Com o Apple Intelligence, é possível reescrever, revisar e resumir textos em diversos aplicativos do iPhone, como Mail (e-mail), Notas, Pages, entre outros. Basta selecionar o texto e escolher o comando desejado. Também é possível escolher o tipo de tom do texto, como um estilo mais formal (profissional) ou informal (chamado de "friendly", em inglês). Além disso, há a opção "conciso".

O aplicativo "Image Playground", que vem pré-instalado, permite criar imagens em segundos com base em três estilos: animação, ilustração ou esboço. Além de gerar imagens com base em descrições aleatórias, é possível selecionar uma pessoa presente em uma das fotos da galeria do iPhone e incluí-la na geração da imagem.

Com a IA, é possível interagir com a Siri (assistente inteligente da Apple) de forma alternada entre texto e áudio, já que há uma integração com o ChatGPT que permite a compreensão de imagens e documentos. Assim, a Siri pode executar comandos mais complexos, como adicionar contatos na agenda quando o usuário receber uma mensagem de um novo remetente. A Siri acessa as informações no dispositivo para buscar diferentes tipos de dados, com base nas perguntas dos usuários, como "quem me enviou a receita?" ou "onde está o meu passaporte?".

