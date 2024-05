Apple promete lançar recurso que permite controlar iPhone com o olhar; entenda como funciona

A- A+

Já pensou conseguir mexer no seu celular utilizando só o movimento dos olhos? A Apple anunciou, nesta quarta-feira, sua mais recente investida no campo da acessibilidade com o anúncio de uma série de recursos que estão programados para serem lançados ainda em 2024. Entre eles, está o Eye Tracking, uma ferramenta que permitirá aos usuários com deficiências físicas navegar em seus dispositivos iPad e iPhone usando apenas o movimento dos olhos.

— Esses novos recursos terão impacto na vida de uma ampla gama de usuários, proporcionando novas maneiras de se comunicar, controlar seus dispositivos e se movimentar pelo mundo — , diz Sarah Herrlinger, diretora sênior de Políticas e Iniciativas Globais de Acessibilidade da Apple.

A promessa da empresa é que esse recurso seja disponibilizado após o lançamento do iOS 18, previsto para chegar ao mercado somente com a nova geração de iPhones, que costuma ser entre os meses de agosto e setembro.

— Acreditamos profundamente no poder transformador da inovação para enriquecer vidas —, fala Tim Cook, CEO da Apple. Ele ainda completou dizendo: — Estamos continuamente ampliando os limites da tecnologia e esses novos recursos refletem nosso compromisso de longa data em oferecer a melhor experiência possível a todos os nossos usuários.



Como funciona o Eye Tracking?

O rastreamento ocular é um processo essencial que mede o ponto de foco do olhar ou o movimento dos olhos em relação à cabeça. Um rastreador ocular é um dispositivo que captura e registra a posição e os movimentos oculares.

Essa tecnologia tem uma ampla gama de aplicações, desde pesquisas sobre o sistema visual até psicologia, psicolinguística e marketing. Além disso, os rastreadores oculares são utilizados como dispositivos de entrada para interação humano-computador e no design de produtos. Recentemente, houve um aumento significativo no uso de rastreadores oculares em aplicações de assistência e reabilitação. Eles são empregados em controles de cadeiras de rodas, braços robóticos e próteses, oferecendo maior autonomia e funcionalidade para pessoas com deficiências físicas.

Além do Eye Tracking, a empresa anunciou a funcionalidade Music Haptics, que funciona da seguinte forma: sempre que o usuário selecionar alguma música, o aparelho vai emitir uma série de vibrações e outros efeitos que acompanham o ritmo da canção. Segundo a Apple, a novidade vai "permitir que pessoas com deficiência auditiva tenham uma experiência sensorial com a música".

Um novo recurso que também busca facilitar a acessibilidade dos usuários de iPhones e iPads, principalmente aqueles com algum tipo de problema degenerativo relacionado à voz, é o que cria atalhos vocais, permitindo uma agilidade maior na realização de tarefas com a Siri. O usuário poderá gravar comandos que podem facilitar e agilizar a execução de tarefas da assistente virtual, sem que o indivíduo precise

Veja também

Brasil Mudanças em regras da Previdência podem gerar economia de R$ 550 bi em dez anos, diz estudo