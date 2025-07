A- A+

Fórmula 1 Apple quer comprar direitos de transmissão da Fórmula 1 nos EUA, após sucesso do filme com Brad Pitt Gigante da tecnologia estaria interessada em competir com a ESPN, atual detentora dos direitos, diz jornal britânico

A Apple está negociando a aquisição dos direitos de transmissão do "Fórmula 1" nos Estados Unidos segundo informações divulgadas pelo Financial Times. A gigante da tecnologia estaria interessada em competir com a ESPN, atual detentora dos direitos, cujo contrato se encerra no próximo ano.

De acordo com o jornal britânico, o interesse da Apple surge no rastro do sucesso de seu novo filme sobre corridas, estrelado por Brad Pitt, que se tornou o maior sucesso de bilheteria da empresa desde que entrou no ramo de produção de conteúdo original para seu serviço de streaming, o Apple TV+. O longa teria arrecadado cerca de US$ 300 milhões.

A Liberty Media, proprietária da Fórmula 1, vê o momento como uma oportunidade de valorização dos direitos de transmissão de corridas, impulsionado tanto pelo filme quanto pela série documental "Drive to Survive", da Netflix. O perfil crescente da categoria nos EUA atraiu públicos mais jovem e feminino para o esporte.

Segundo o FT, a atual parceira de transmissão, a ESPN, paga aproximadamente US$ 85 milhões anuais para exibir as corridas da Fórmula 1, mas analistas estimam que o próximo acordo possa ultrapassar os US$ 120 milhões por ano. O valor foi projetado antes mesmo do lançamento do novo filme.

A reportagem aponta ainda que a ESPN teve um período de exclusividade para renegociar os direitos, mas esse prazo expirou sem acordo, o que abriu espaço para novos concorrentes, como a Apple. Outros interessados também devem entrar na disputa.

Mercado estratégico para a F1

Os Estados Unidos se tornaram um mercado estratégico para a Fórmula 1. A Liberty Media expandiu o calendário com corridas em Miami e Las Vegas, além da tradicional etapa em Austin, no Texas. Em 2026, a categoria contará com a entrada da Cadillac, apoiada pela General Motors, como a 11ª equipe da competição.

Os números de audiência refletem esse crescimento: em 2018, a F1 registrava cerca de 554 mil telespectadores por corrida na ESPN; em 2024, esse número saltou para aproximadamente 1,1 milhão — com média de 1,3 milhão nos primeiros dez eventos da temporada e recordes em diversas etapas.

O Financial Times ressalta que a Apple não divulga separadamente as receitas do Apple TV+ e da Apple Studios, que estão incluídas em sua divisão de serviços, a qual gerou cerca de US$ 100 bilhões em receita anual, englobando também produtos como App Store, iCloud e Apple Pay.

Apple, Liberty Media e Fórmula 1 não quiseram comentar as negociações, segundo informou o jornal.

