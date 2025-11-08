A- A+

CONFLITO Apple rebate Comissão Europeia e diz que novas regras aumentam risco de fraudes Capítulo mais recente dessa conturbada relação ocorreu na última semana, após a dona do iPhone responder a um questionamento feito pelas autoridades europeias

A Apple voltou a criticar a Comissão Europeia, órgão executivo da União Europeia, que vem exigindo a abertura de seu sistema operacional, o iOS, e de seu sistema de pagamentos, o Apple Pay.

O capítulo mais recente dessa conturbada relação ocorreu na última semana, após a dona do iPhone responder a um questionamento feito pelas autoridades europeias.

Em outubro, a Comissão enviou um comunicado à Apple com alegações de que a empresa não teria implementado medidas adequadas para a proteção de menores em seu serviço.

Desde 2024, está em vigor na União Europeia a Lei dos Serviços Digitais (DSA), que tem como objetivo regular o funcionamento das plataformas digitais — como redes sociais, lojas de aplicativos e marketplaces — para aumentar a transparência, a segurança online e a responsabilidade das grandes empresas de tecnologia.

O DSA é complementado pela Lei dos Mercados Digitais (DMA), que trata da concorrência e das práticas de mercado justo entre as grandes empresas de tecnologia. Na prática, a UE obriga essas companhias a permitirem lojas alternativas de aplicativos em seus dispositivos.

Em resposta, a Apple afirmou que a União Europeia não pode, ao mesmo tempo, proibir a empresa de adotar medidas que considera essenciais para mitigar riscos de golpes e fraudes na App Store e, simultaneamente, criticá-la por não oferecer ainda mais medidas de mitigação desses mesmos riscos dentro da loja.

“Não é coerente que uma lei da União Europeia incentive a Apple a reduzir ao máximo a exposição dos consumidores a fraudes ou a exposição de menores a aplicativos potencialmente nocivos por meio da App Store, enquanto outra lei europeia impede que a Apple utilize essas mesmas medidas de proteção para mitigar riscos semelhantes fora da App Store”, disse Kyle Andeer, vice-presidente da empresa, em carta enviada às autoridades europeias.

“Achamos difícil conciliar a premissa desses pedidos”, acrescentou Andeer. “Por meio da App Store e do processo de revisão de aplicativos (App Review), a Apple tem trabalhado para manter fora de suas plataformas fraudes, golpes e também aplicativos que possam ser prejudiciais a menores, como aqueles voltados à distribuição de pornografia”, destaca outro trecho.

A Apple foi multada em 500 milhões de euros em abril por supostamente restringir os desenvolvedores de aplicativos de direcionar os usuários a alternativas à App Store.

A empresa recorreu da multa e vem alegando que, ao permitir que os desenvolvedores incluam links externos em seus aplicativos, expõe os usuários a riscos maiores de fraudes e golpes.

Além das multas na Europa, as autoridades dos Estados Unidos processaram a Apple no ano passado, alegando que a companhia violou as leis federais antitruste ao impor “regras e restrições mutáveis” em suas diretrizes da App Store.

