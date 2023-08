A- A+

Negócios Apple registra receita acima do esperado no 2º trimestre, mas vendas de iPhone frustram resulta Desaceleração do mercado e valorização do dólar explicam retração nas vendas

A Apple divulgou, nesta quinta-feira (3), os resultados do segundo trimestre do ano. A companhia registrou uma receita de US$ 81,8 bilhões no período, número levemente acima do esperado pelo mercado (US$ 81,73 bilhões), ajudado por ganhos em serviços. Ainda assim, a receita decepcionou: o resultado representa uma queda de 1% em relação ao ano anterior, e as vendas de iPhone, iMacs e iPads tiveram redução em relação ao trimestre anterior.

As vendas decepcionantes do iPhone, carro-chefe da empresa mais valiosa do mundo, ofuscaram o crescimento das vendas de serviços, que cresceram 8% na comparação anual. A receita do dispositivo caiu 2,4% no trimestre, para US$ 39,7 bilhões, em comparação com uma estimativa de US$ 39,8 bilhões.

Produtos mais caros e demanda menor

As vendas de computadores Mac e iPads também mostraram queda na comparação anual. Segundo o estrategista-chefe da Avenue, William Castro Alves, parte dessa queda se justifica pela desaceleração do mercado e valorização do dólar que encareceu os produtos da companhia.

“O ambiente é desafiador”, disse Daniel Flax, analista de pesquisa sênior da Neuberger Berman, em entrevista à Bloomberg Television. “Os consumidores enfrentam pressão das taxas de juros gerais, inflação mais alta. Há muitos desafios que a Apple, assim como muitas outras empresas, não pode superar.”

A Apple também teve uma escassez de novos produtos no trimestre - além de atualizações marginais para seus computadores de mesa de última geração e um MacBook Air maior. O próximo trimestre deverá apresentar um quadro diferente, com o novo iPhone 15 e Apple Watches programados para serem revelados durante o período.

Receitas de serviços atingem máxima histórica

Por outro lado, as receitas de serviços cresceram atingiram máxima histórica e foram o destaque positivo do resultado. A empresa atingiu a marca de mais de 1 bilhão de assinaturas pagas.

— Isso é importante porque esse tem sido um foco da companhia e porque o segmento possui margens de lucros mais elevadas que a média da empresa — diz Alves, da Avenue.

As ações da Apple flutuaram nas negociações estendidas após a divulgação do relatório, subindo cerca de 1% antes de cair. Em 2023, as ações subiram 47%, como parte de um rali mais amplo do setor de tecnologia este ano.

