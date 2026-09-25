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Tecnologia Apple renova acordo de patentes com Qualcomm enquanto avança em chips próprios Acordo começa em abril de 2027 e mantém relação entre as empresas mesmo com a dona do iPhone desenvolvendo modems e outros componentes

A Apple renovou o acordo global de licenciamento de patentes com a Qualcomm, em um movimento que mantém uma ligação estratégica entre as duas empresas mesmo enquanto a fabricante do iPhone avança no desenvolvimento de componentes próprios.

O novo acordo terá início em 1º de abril de 2027. A Qualcomm não divulgou a duração nem os valores do contrato.

A renovação ocorre anos depois de uma das mais importantes disputas entre as duas companhias.

Em 2019, Apple e Qualcomm encerraram uma batalha judicial global que durou cerca de dois anos e envolveu, entre outros pontos, royalties relacionados a patentes de tecnologias de comunicação sem fio e o fornecimento de chips para celulares.

Pelo acordo anunciado naquele ano, a Apple fez um pagamento não divulgado à Qualcomm, as empresas retiraram os processos em diferentes países e assinaram um contrato global de licenciamento de patentes por seis anos, com opção de extensão por mais dois.

O novo anúncio, no entanto, trata de licenciamento de propriedade intelectual, e não representa necessariamente uma renovação do fornecimento de modems. Os dois negócios são separados.

A Qualcomm havia firmado com a Apple, em 2023, um acordo para fornecer chips 5G até pelo menos 2026.

A distinção ganha importância porque a Apple vem aumentando os investimentos para desenvolver internamente componentes que tradicionalmente eram fornecidos por empresas como a Qualcomm.

Em setembro, a companhia apresentou o modem C2, desenvolvido pela própria Apple, para parte da nova geração de iPhones.

O componente representa mais uma etapa da estratégia da empresa de controlar internamente tecnologias críticas de seus aparelhos.

A Apple também vem ampliando sua atuação no desenvolvimento e na fabricação de semicondutores. Em julho, anunciou um acordo de mais de US$ 30 bilhões com a Broadcom para projetar e produzir componentes customizados e tecnologias de conectividade sem fio nos Estados Unidos.

O projeto prevê a fabricação de mais de 15 bilhões de chips e a expansão da fábrica da Broadcom em Fort Collins, no Colorado.

O movimento não se limita aos componentes de conectividade. A Apple também vem acelerando sua estratégia de chips próprios para computadores.

Em agosto, apresentou o M6, seu primeiro processador produzido com tecnologia de 2 nanômetros, além do M5 Ultra. A empresa afirma que os novos chips ampliam o desempenho de computação e inteligência artificial local nos Macs.

Qualcomm busca reduzir dependência do iPhone

Enquanto a Apple procura controlar uma parcela maior da tecnologia utilizada em seus produtos, a Qualcomm também vem redesenhando seu negócio para reduzir a dependência do mercado de smartphones.

A companhia continua investindo pesadamente em processadores para celulares Android. No Snapdragon Summit, realizado nesta semana nos EUA, apresentou os novos Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 e Snapdragon 8 Elite Gen 6, destinados aos smartphones premium de fabricantes como Motorola, Xiaomi, Samsung, OnePlus, Oppo, Vivo, Honor e outras marcas.

Os novos processadores têm foco em inteligência artificial generativa e agentes de IA executados diretamente no aparelho, além de recursos para câmeras, jogos e conectividade.

Mas a estratégia da Qualcomm vai muito além dos telefones. A empresa elevou para US$ 40 bilhões a meta de receita anual de negócios que não sejam smartphones até o ano fiscal de 2029, quase o dobro da meta anterior. A expansão para data centers é outra aposta.

A Qualcomm pretende entrar em um mercado dominado atualmente por empresas como Nvidia e AMD com chips voltados à inteligência artificial.

Em setembro, a companhia anunciou uma parceria de longo prazo com a Amazon que pode envolver até US$ 60 bilhões em compras de chips e produtos de IA para data centers.

A companhia também concluiu em julho a aquisição da Modular, empresa de software voltada a inteligência artificial.

Segundo a Qualcomm, a operação tem como objetivo ampliar suas plataformas de IA para dispositivos, data centers, infraestrutura de edge computing e aplicações pessoais e industriais.

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