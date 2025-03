A- A+

TECNOLOGIA Apple renova família de iPads, de versão básica a chip com IA. Veja preços e novidades Pré-venda já está disponível nos EUA e em mais de 20 países. No Brasil, reservas começam nos próximos dias

Depois de lançar o iPhone 16e, a Apple está renovando sua família de tablets, com uma nova versão do iPad Air, cujos preços no Brasil oscilam entre R$ 7.499 e R$ 11.999. O modelo vem com o chip M3, desenvolvido para suportar os recursos de inteligência artificial. Além disso, a companhia aposta em uma versão mais básica, o iPad com chip A16, que custará a partir de R$ 4.499.

Veja os preços

iPad Air com chip M3 (11 polegadas)

128 GB - R$ 7.499

256 GB - R$ 8.699

512 GB - R$ 11.099

1 TB - R$ 13.499

iPad Air com chip M3 (13 polegadas)

128 GB - R$ 9.999

256 GB - R$ 11.199

512 GB - R$ 13.599

1 TB - R$ 15.999

iPad com chip A16 (11 polegadas)

128 GB - R$ 4.499

256 GB - R$ 5.699

512 GB - R$ 8.099

Entre os novos iPad Air, os tablets vão contar com o novo chip da companhia, o M3, desenvolvido especialmente para suportar os recursos de inteligência artificial do Apple Intelligence. Em maio do ano passado, a Apple havia lançados novos modelos de iPad Air e iPad Pro, na primeira atualização em 18 meses.

Serão dois modelos do novo iPad Air, um com tamanho de 11 polegadas e outro com 13 polegadas. Nas cores azul, roxa, estelar e cinza-espacial, serão quatro tamanhos de memória interna: 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB.





Desta vez, segundo a companhia, os novos iPads contam com velocidade até duas vezes maior em relação à geração passada dos produtos, que vinham com o chip M1. Agora, na prática, o novo iPad consegue executar os recursos de IA de forma mais rápida.

Pré-venda nos próximos dias nos EUA

A pré-venda já está disponível nos EUA e em outros 29 países. No Brasil, o início das reservas deve ocorrer nos próximos dias. Por aqui, os novos iPads terão ainda preço especial para estudantes, pais de alunos, professores e funcionários da educação, com valores a partir de R$ 6.869.

Os produtos contarão com o Apple Intelligence em português a partir de abril, assim como os usuários de iPhone. A companhia iniciou em fevereiro os testes para a versão brasileira de seu sistema de inteligência artificial. Os novos iPads virão com o ChatGPT integrado, sem a necessidade de criar uma nova conta.

Além dos novos iPads, a Apple renovou também o seu teclado, o Magic Keyboard, que ganhou novo design e funções — com ajuste de volume e brilho da tela. Segundo Bob Borchers, vice-presidente de Marketing de Produto da Apple, a estratégia foi combinar o novo chip de IA de forma a ampliar as possibilidades de uso do produto, maximizando a produtividade, já que suporta arquivos mais pesados, por ter uma central de processamento mais robusta em relação às versões anteriores.

Games

Nos games, o novo iPad Air consegue suportar as novas tecnologias que permitem maior fluidez de imagem, como o traçado de raios, além de melhor contraste de sombras, iluminação e reflexos mais precisos. A Apple destacou ainda que o jogo Where Winds Meet estará disponível ainda neste ano.

IA mais rápidaCom o chip M3, os recursos de IA são executados até 60% mais rápido que na versão anterior. Isso porque o novo chip combina o processamento neural (chamado de Neural Engine) em sua estrutura.

Novos recursos

Com o Apple Intelligence, há destaque para funções exclusivas no iPad. No aplicativo Notas, com o recurso Varinha Mágica, é possível gerar imagens a partir de textos escritos no rascunho. Com o Apple Pencil, por exemplo, basta fazer um círculo em um espaço em branco da nota, e a IA processará as informações ao redor para criar uma imagem relacionada ao tópico. Segundo a Apple, o recurso é ideal para quem busca criar apresentações completas.

Escrita

Dentro do app Notas, conforme o usuário escreve com o Apple Pencil, a caligrafia é refinada automaticamente em tempo real para ficar mais legível.

Áudio

Os recursos de gravação de áudio e transcrição podem registrar uma palestra ou conversa, e as transcrições são sincronizadas com o áudio para permitir a busca por um ponto exato na gravação.

Siri com contexto

A Siri, assistente pessoal da Apple, consegue reunir os pedidos mais recentes feitos pelo usuário e criar um contexto, melhorando a experiência. Assim como já ocorre nos iPhones, foi aprimorada a função de limpar elementos nas fotos e gerar emojis através do app Playground.

Magic Keyboard

Na cor branca, o novo teclado não precisa de conexão Bluetooth, pois se conecta magneticamente ao novo iPad. O acessório custa R$ 2.999 para o modelo de 11 polegadas e R$ 3.299 para o de 13 polegadas. O Apple Pencil Pro e o Apple Pencil (USB-C) são compatíveis com o novo iPad Air.

iPad com chip A16

Além do iPad Air com chip M3, a Apple também trouxe uma versão mais básica, com chip A16. Segundo a Apple, essa versão é até seis vezes mais veloz que os tablets Android mais vendidos no mercado.

Os novos iPads virão com quatro opções de cores: azul, rosa, amarelo e prata. Com tamanho de 11 polegadas, serão três versões de memória interna: 128 GB, 256 GB e 512 GB.

