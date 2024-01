A- A+

tecnologia Apple retorna à lista de melhores lugares para trabalhar, mas Meta continua de fora Empresa ficou em 39º lugar no ranking da Glassdoor. Companhias de tecnologia perderam um pouco do brilho, dando lugar a empregadores mais antigos, como bancos e varejistas

A Apple retornou à lista anual dos 100 melhores lugares para se trabalhar depois de ter caído no ano passado, mas a classificação não foi tão rica em empresas de tecnologia depois que as demissões abalaram o setor.

A fabricante do iPhone ficou em 39º lugar na lista do Glassdoor, um site em que os funcionários enviam avaliações anônimas sobre o local de trabalho. O Glassdoor realiza a pesquisa desde 2009. A Apple foi uma das 31 empresas do setor de tecnologia na lista, contra 41 do ano passado, deixando mais espaço para empregadores antigos, como bancos, varejistas e fabricantes.

A melhor empresa para se trabalhar foi a consultoria de gestão Bain & Co, seguida pela fabricante de chips Nvidia, cujos produtos sustentam o crescente campo da inteligência artificial.

"A tecnologia perdeu um pouco de seu brilho em relação ao ano passado", disse o economista-chefe da Glassdoor, Daniel Zhao. "Ainda é um ótimo setor para quem está procurando emprego, mas o brilho se esvaiu até certo ponto. E as empresas que estão voltando são da velha guarda, o que sugere que estamos voltando a um mercado de trabalho mais equilibrado.

Embora o impulso de retorno da Apple ao escritório em 2022 possa ter sido o culpado por sua queda da lista no ano passado, a falta de demissões em grande escala do termômetro tecnológico em comparação com seus pares provavelmente a trouxe de volta, disse Zhao, já que os funcionários valorizam "estabilidade e segurança".

O ganho de 48% nas ações da Apple no ano passado - o dobro do aumento do índice de referência S&P 500 - provavelmente também manteve os funcionários satisfeitos.

Outras empresas de tecnologia de destaque na lista incluem a Adobe, em 15º lugar, a Microsoft (18º) e o Google, da Alphabet (em 26º). Salesforce, Intel, Netflix e Yahoo. No setor financeiro, a Fidelity Investments ficou em 10º lugar, em comparação com o 18º lugar no ano anterior.

As novas empresas financeiras que apareceram incluem Raymond James Financial em 14º, Barclays (72º) e JPMorgan Chase & Co (82º). A BlackRock não foi incluída na lista de 2023.

O equilíbrio entre vida pessoal e profissional ganhou importância para muitos funcionários no ano passado - as menções à "ansiedade" em publicações nos sites da comunidade do Glassdoor quadruplicaram -, mas fatores como oportunidades de carreira tradicionalmente têm mais peso, disse Zhao.

A ascensão da Bain à primeira posição pela sexta vez foi impulsionada por sua reputação de aprimoramento da carreira, disse ele, apesar das longas jornadas de trabalho bem divulgadas no setor. A Bain e o Google são as duas únicas empresas que entraram na lista todos os anos.

Com o declínio de algumas empresas de tecnologia - a Meta Platforms, controladora do Facebook, não participou da seleção pelo segundo ano consecutivo - mais empresas de outros setores preencheram a lacuna.

O número de empresas de varejo mais do que dobrou, chegando a 10, com a Lululemon Athletica e a HEB Grocery fazendo aparições repetidas, enquanto a cadeia regional de supermercados Wegmans Food Markets entrou na lista depois de não ter sido incluída na lista do ano passado.

As empresas de manufatura dobraram sua presença para seis empresas, incluindo a fabricante de dispositivos médicos Boston Scientific, a fabricante de motores Cummins e a Texas Instruments.

Para serem consideradas aptas para estar na lista, as empresas devem ter mais de 1.000 funcionários e receber pelo menos 75 avaliações de funcionários no ano passado sobre nove atributos do local de trabalho, como remuneração, cultura e gerência sênior.

O limite de classificação fez com que a número 1 do ano passado, a empresa de software Gainsight saísse totalmente da lista este ano por não ter recebido avaliações suficientes, disse Zhao.

Veja também

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL OpenAI lança loja on-line com versões customizadas do popular ChatGPT