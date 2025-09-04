A- A+

TECNOLOGIA Apple Store movimenta R$ 63,8 bilhões no Brasil; veja onde estão os maiores gastos Estudo foi feito por Silvia Fraga de Almeida, professora da Fundação Getulio Vargas (FGV)

A Apple Store, loja de aplicativos da dona do iPhone, movimentou no Brasil R$ 63,8 bilhões em vendas e cobranças no ano passado. Os dados fazem parte de um estudo inédito feito por Silvia Fraga de Almeida, professora da Fundação Getulio Vargas (FGV), divulgado hoje pela companhia americana. De acordo com o levantamento, os ganhos de desenvolvedores na loja brasileira cresceram quase cinco vezes desde 2019.

Nos últimos cinco anos, o total de downloads de aplicativos dobrou no Brasil, chegando a 1,5 bilhão de vezes e 25,5 milhões de visitantes por semana. O estudo revelou ainda que mais da metade dos ganhos de desenvolvedores brasileiros veio de usuários fora do país. A pesquisa apontou também que cerca de 70% dos desenvolvedores brasileiros tiveram downloads em múltiplas lojas de aplicativos.

No estudo, dos R$ 63,8 bilhões, o maior gasto está relacionado a compras de produtos e serviços. O destaque é o setor de varejo, com R$ 24,13 bilhões, seguido por transporte de aplicativos (R$ 9,15 bilhões), viagem (R$ 8,04 bilhões), delivery de comida (R$ 6,99 bilhões) e mercado (R$ 1,92 bilhão).





— O uso de apps no Brasil cresceu significativamente nos últimos anos, posicionando o país como uma economia mais digitalizada, em que o cotidiano é cada vez mais movido por aplicativos. Eventos globais como a pandemia direcionaram atividades para o ambiente online, aumentando o uso de ferramentas corporativas e os gastos com e-commerce — destaca Silvia Fagá de Almeida, sócia-fundadora da Ecoa Consultoria Econômica e professora na FGV, no estudo “O Ecossistema da Apple no Brasil”.

Ela ressalta que, entre os serviços digitais, que somaram R$ 6,10 bilhões no ano passado, o gasto com games e aplicativos de edição de fotos e vídeos coloca o Brasil como o maior mercado da região. — Essa cultura altamente engajada nas redes sociais alimentou a popularidade de apps de edição de fotos e vídeos com base em assinatura, como Canva e CapCut, que são ferramentas importantes para criadores de conteúdo — diz o relatório.

Média de dez países

Tim Cook, CEO da Apple, destacou em nota que, no Brasil, os desenvolvedores estão aproveitando para transformar suas paixões em negócios prósperos. "O trabalho deles capacita pessoas no mundo todo", disse Cook. De acordo com a Apple, o total de ganhos de pequenos desenvolvedores na App Store que estavam ativos em 2021 aumentou em 55% entre 2021 e 2024.

Segundo Silvia, os apps criados por brasileiros estão presentes, em média, em dez países.

— O mercado brasileiro viu um crescimento incrível na última década, oferecendo mais investimentos e oportunidades locais para desenvolvedores — afirma Geraldo Ramos, cofundador do app de música Moises, presente em 163 países.

A Apple recebe uma comissão dos desenvolvedores quando os usuários baixam apps pagos e realizam compras de conteúdo digital, serviços e assinaturas dentro de aplicativos. Por padrão, os desenvolvedores ganham 70% das vendas de apps pagos e compras dentro de apps. No Brasil, 78% dos desenvolvedores pagam uma taxa de 15%, valor disponível para aqueles com ganhos de até US$ 1 milhão por ano.

