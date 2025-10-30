A- A+

Negócios Apple supera estimativas de vendas apesar da queda na receita proveniente da China Vendas totais da empresa somaram o recorde de US$ 102,5 bilhões, avanço de 7,9%

A receita da Apple no trimestre encerrado em setembro superou ligeiramente as estimativas dos analistas, apesar de uma queda inesperada nas vendas na China, onde a empresa vem enfrentando dificuldades para retomar o crescimento.

As vendas totais subiram 7,9%, chegando a US$ 102,5 bilhões no período encerrado em 27 de setembro, informou a companhia em comunicado nesta quinta-feira. O valor ficou um pouco acima da estimativa média de US$ 102,2 bilhões.

A empresa se beneficiou de um crescimento acima do esperado em sua divisão de serviços, o que ajudou a compensar a desaceleração na China. As divisões de Macs e de dispositivos vestíveis (wearables) também tiveram desempenho melhor do que o previsto.

As ações da Apple subiram mais de 3% nas negociações após o fechamento do mercado, depois da divulgação dos resultados. No acumulado do ano até o fechamento anterior, os papéis já haviam subido 8,4%.

A receita proveniente da Grande China caiu 3,6%, para US$ 14,5 bilhões, bem abaixo dos US$ 16,4 bilhões projetados pelos analistas. Os resultados reacenderam preocupações de que a Apple esteja perdendo espaço em um antigo mercado de crescimento.

A empresa enfrenta concorrência crescente de fabricantes locais de smartphones na China e tem tido dificuldades para oferecer recursos de inteligência artificial no país.

O negócio de iPhones, que é o mais importante para a Apple, gerou US$ 49,03 bilhões em receita, abaixo das expectativas de US$ 49,3 bilhões.

A linha iPhone 17 inclui uma série de melhorias em relação ao iPhone 16, incluindo aperfeiçoamentos no design do iPhone 17 Pro e Pro Max. A Apple também descontinuou o modelo iPhone Plus em favor do iPhone Air, uma nova adição à família iPhone, com design mais fino e leve.

Como de costume, a Apple não divulgou previsões para o trimestre atual no relatório.

O anúncio acontece apenas dias após a capitalização de mercado da Apple ter ultrapassado a marca de US$ 4 trilhões, colocando-a na mesma categoria que Microsoft e Nvidia, que também superaram esse patamar. A Microsoft, desde então, caiu abaixo dos US$ 4 trilhões, enquanto a Nvidia ultrapassou a marca de

