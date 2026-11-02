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TECNOLOGIA Apple supera expectativas de vendas e lucros graças ao avanço do iPhone Os resultados mostram um aumento de 12% no faturamento em relação ao mesmo período do ano anterior

A Apple superou as expectativas dos analistas com seus resultados do quarto trimestre de seu exercício fiscal (julho a setembro), no qual registrou uma “receita recorde”, impulsionada pelas vendas de iPhones e pela receita com serviços.

“Estamos encerrando o ano com nossa linha de produtos mais ambiciosa até agora”, afirmou em comunicado o diretor-executivo John Ternus, que sinalizou uma perspectiva otimista para as vendas de seus produtos mais recentes, incluindo o celular dobrável Duo, durante a temporada de festas de fim de ano.

Os resultados mostram um aumento de 12% no faturamento em relação ao mesmo período do ano anterior, alcançando US$ 114,5 bilhões, impulsionados pelo iPhone, cujas vendas cresceram 17%, para US$ 57,6 bilhões.

O lucro líquido chegou a US$ 30,7 bilhões, alta de 12%, com margem bruta de 47,9%, no limite superior da faixa de projeções da Apple.

A Apple lançou três novos celulares em setembro - o 18 Pro, o 18 Pro Max e seu primeiro modelo dobrável, chamado Duo -, além de dois novos computadores de mesa.

Em outubro, a empresa também apresentou uma nova tela inteligente equipada com a inteligência artificial da Siri, chamada HomeView, além de um MacBook Pro com tela sensível ao toque pela primeira vez.

Os analistas buscarão limites sobre as perspectivas da Apple para os últimos três meses do ano, quando a empresa conversar com eles em uma teleconferência marcada para mais tarde nesta segunda-feira.

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