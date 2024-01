Apple supera Samsung e se torna a maior fabricante de smartphones pela primeira vez

A- A+

Pela primeira vez, a Apple se tornou a maior fabricante de smartphones em volume. A mudança coloca fim a um reinado de 12 anos da Samsung na liderança do mercado, como informou o jornal britânico Financial Times. Na avaliação de analistas, o movimento reflete a procura por aparelhos mais caros.

De acodo com o Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, do grupo de pesquisa IDC, o total de remessas de celulares da Apple no ano passado aumentou 3,7%, totalizando 234,6 milhões de unidades, ficando à frente dos 226,6 milhões da Samsung. Xiaomi, com 145,9 milhões de unidades; Oppo, com 103, 1 milhões de unidades; e Transsion, com 94,9 milhões de smartphones entregues, completam os cinco primeiros lugares do ranking.

A gigante de eletrônicos sul-coreana era líder do setor há 12 anos. O IDC observa que a última vez que a Samsung não esteve no topo do ranking anual foi em 2010. Naquela época, a Nokia ocupou o primeiro lugar, a Samsung em segundo, a LG Electronics em terceiro, a ZTE em quarto e a Research in Motion (fabricante de dispositivos BlackBerry) em quinto.

De acordo com o IDC, o desempenho da fabricante do iPhone foi registrado em um ano considerado como o pior em uma década para o mercado de smartphones, com as remessas desses dispositivos caindo 3,2%, totalizando 1,17 bilhão de unidades.

A Samsung registrou uma queda de 13,6% nas remessas em 2023. A gigante sul-coreana se prepara para lançar esta semana seu modelo Galaxy S24, o primeiro celular com inteligência artificial.

Amber Liu, genente do grupo de pesquisa Canalys, outra empresa de pesquisa que classificou a Apple como líder de mercado em 2023, ressaltou que, no ano passado, a Samsung se concentrou no segmento de médio e alto padrão para obter lucratividade, mas perdeu participação no segmento de baixo padrão e também sua posição de liderança no mercado global.

Os dados do IDC apontam ainda que as vendas do iPhone da Apple se recuperaram em 11,6% no quarto trimestre de 2023, após o lançamento do iPhone 15 em setembro.

Em entrevista ao jornal britânico Financial Times, Nabila Popal, diretora de pesquisa do IDC, afirmou que o sucesso e a resiliência da Apple se devem, em grande parte, à tendência crescente de aparelhos premium, que hoje representam mais de 20% do mercado.

Curiosamente, a Apple assume a liderança no ranking no momento em que enfrenta maior concorrência com outras fabricantes. Nesta semana, em um movimento pouco comum, a empresa passou a oferecer desconto de US$ 70 no iPhone 15 nas vendas na China, de olho no desempenho de rivais como a Huawei e a Honor.

