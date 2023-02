A- A+

NEGÓCIOS Apple tem primeira queda na receita desde 2019, com economia mais fraca e Covid-19 na China Empresa faturou US$ 65,8 bilhões com seu principal produto, o iPhone

O balanço da Apple referente aos três últimos meses de 2022 e divulgado nesta quinta-feira (2) apontou uma queda mais acentuada nas vendas. Para analistas, o resultado mostra o preço cobrado pela desaceleração econômica e pelos gargalos ainda persistentes do lado da oferta. O CEO Tim Cook citou um “ambiente desafiador” no comunicado. “Continuamos focados no longo prazo”, disse.

A receita totalizou US$ 117,2 bilhões, queda de 5% na comparação com o ano anterior e o primeiro declínio nessa comparação desde 2019. O resultado também ficou abaixo das projeções de analistas de Wall Street de cerca de US$ 121,1 bilhões. As ações caíam no pregão estendido.

A Apple gerou US$ 65,8 bilhões com seu principal produto, o iPhone, abaixo da estimativa de US$ 68,3 bilhões. Isso também representa uma queda nos US$ 71,6 bilhões que o produto arrecadou um ano antes.

Embora o iPhone mais recente tenha sido um salto mais significativo do que a versão anterior, as fábricas que produzem os populares modelos Pro na China ficaram fechadas por várias semanas durante o trimestre devido a restrições pandêmicas.



A empresa faturou US$ 7,74 bilhões com o Mac, bem abaixo da estimativa de US$ 9,7 bilhões. Isso também representa uma queda significativa em relação aos US$ 10,9 bilhões de um ano atrás.

Os resultados mostram que a Apple não conseguiu evitar a desaceleração tecnológica que aflige muitos de seus concorrentes. A demanda por smartphones e computadores caiu no ano passado, e as restrições da Covid-19 na China aumentaram os problemas da gigante de Cupertino durante o período de vendas de fim de ano.

O ‘timing’ foi outro problema: a empresa não lançou novos Macs e HomePods até as últimas semanas, perdendo a possibilidade de lançá-los no final do trimestre.

O lucro caiu cerca de 13%, chegando perto dos US$ 30 bilhões. A gigante da tecnologia com sede em Cupertino, Califórnia, não forneceu uma perspectiva de receita para o trimestre, continuando uma abordagem adotada no início da pandemia de Covid em 2020.

As ações da Apple fecharam em alta de 3,7% a US$ 150,82 em Nova York nesta quinta-feira. No ano, a alta é de 16%.

