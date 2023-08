Apple testa o uso de impressoras 3D para fabricar componentes de novos smartwatches

A- A+

A Apple está testando o uso de impressoras 3D para produzir chassis de aço usados por alguns de seus próximos smartwatches, de acordo com fontes com conhecimento do assunto, anunciando uma grande mudança na forma como a empresa fabrica produtos.

A técnica evitaria a necessidade de cortar grandes placas de metal no formato do produto. Isso reduziria o tempo necessário para a fabricação de dispositivos e, ao mesmo tempo, ajudaria o meio ambiente ao usar menos material, de acordo com as fontes, que pediram para não serem identificadas.

A nova abordagem tem o potencial de simplificar a cadeia de suprimentos da Apple e dar início a uma mudança mais ampla. Se o trabalho com os Apple Watches for bem-sucedido, a gigante da tecnologia buscará expandir o processo para mais produtos nos próximos anos, segundo as fontes. Uma porta-voz da empresa sediada em Cupertino, Califórnia, não quis comentar.

Até o momento, a Apple tem usado uma abordagem de fabricação mais convencional para seus smartwatches de aço inoxidável, que representam cerca de 10% do total de unidades da linha de produtos.

Um processo chamado 'forging' é usado para formar tijolos de material em um bloco menor de metal próximo ao tamanho do dispositivo. Em seguida, uma máquina CNC (controle numérico computadorizado) é usada para cortar o metal e criar o design exato e os furos dos botões.

A nova técnica usa um tipo de impressão 3D chamado jato de aglutinante para criar o contorno geral do dispositivo em um tamanho próximo ao real, ou o que é conhecido na fabricação como "forma quase líquida".

A impressão é feita com uma substância em pó, que depois passa por um processo chamado sinterização. Esse processo utiliza calor e pressão para ''espremer'' o produto em um material que parece aço tradicional. O design e os recortes exatos são então fresados como no processo anterior.

A Apple e seus fornecedores vêm desenvolvendo a técnica silenciosamente há pelo menos três anos. Nos últimos meses, eles testaram o processo com caixas de aço destinadas ao Apple Watch Series 9, que será lançado em 12 de setembro. O smartwatch terá um aumento de desempenho e novas cores de caixa, embora sua aparência permaneça praticamente a mesma, informou a Bloomberg.

Não há garantia de que as primeiras remessas dos novos Apple Watches de aço colocadas no mercado serão construídas com a técnica de fabricação renovada, mas o teste sugere que a empresa leva a abordagem a sério. A Apple também planeja aplicar o processo ao seu relógio Ultra de titânio, mas tal mudança não está planejada até 2024.

Benefícios ao meio ambiente

A abordagem beneficia o meio ambiente porque utiliza apenas a quantidade aproximada de metal necessária para criar os gabinetes do dispositivo. Em outro movimento em direção à sustentabilidade, a Apple planeja usar novos materiais para substituir o couro em algumas de suas novas capas para iPhone e outros acessórios, disseram outras fontes.

O trabalho de impressão 3D está sendo liderado pela equipe de design de fabricação da Apple, supervisionada por Rob York, vice-presidente da empresa, e subordinada ao chefe de operações, Sabih Khan.

A mudança para chassis de smartwatches impressos em 3D tem sido um esforço caro para a Apple e seus fornecedores, mas deve simplificar a produção e reduzir potencialmente os custos ao longo do tempo. Por enquanto, o custo por caixa de relógio com o novo processo está alinhado com o do método anterior.

O trabalho ainda é incipiente e, por enquanto, será reservado para produtos de menor volume. A maioria das caixas do Apple Watch é de alumínio, não de aço inoxidável.

Apple Watch: Dispositivo está perto de ganhar medidor de glicose, que pode beneficiar diabéticos

A empresa ainda não avançou na produção em massa de chassis impressos em 3D com esse material, que também é usado em Macs e iPads, bem como em iPhones de baixo custo. Mas a empresa está discutindo trazer materiais que podem ser impressos em 3D, como aço e titânio, para mais dispositivos.

A iniciativa é um dos primeiros casos de uso de jato de aglutinante para produzir em massa uma peça metálica de grande volume. Fazer do Apple Watch um caso de teste para novas tecnologias faz parte de um padrão da empresa.

Pixel Watch: Conheça o smartwatch do Google que veio competir com o aparelho da Apple

Por exemplo, a Apple adicionou estruturas de aço ao iPhone dois anos depois que elas apareceram no Apple Watch original. E os iPhones de ponta deste ano usarão titânio um ano depois que o material foi lançado no Apple Watch Ultra.

