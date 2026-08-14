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TECNOLOGIA Apple treina modelo de IA para mercado chinês em parceria com Alibaba, diz agência Iniciativa representa uma mudança na estratégia da fabricante do iPhone, que antes dependia de modelos de terceiros para alimentar recursos de IA na China

A Apple treinou um grande modelo de linguagem desenvolvido especificamente para o mercado chinês, segundo reportagem da Reuters, que cita três pessoas familiarizadas com o assunto. A iniciativa, segundo a agência, representa uma mudança na estratégia da fabricante do iPhone, que até agora vinha recorrendo a modelos de inteligência artificial de terceiros para oferecer recursos de IA no país.

De acordo com as fontes, que falaram sob condição de anonimato, o modelo foi desenvolvido em parceria com o Alibaba e recebeu suporte da gigante chinesa de tecnologia durante seu treinamento.

Até agora, a empresa vinha priorizando modelos desenvolvidos por parceiros locais para levar recursos de IA generativa aos iPhones e a outros dispositivos vendidos na China.

Aomudanla de estratégia ocorre porque modelos americanos, como o Claude, da Anthropic, e o ChatGPT, da OpenAI — que a Apple integra à sua própria tecnologia em seu mercado doméstico — não estão disponíveis na China, ressalta a reportagem.

Procuradas pela Reuters, Apple e Alibaba não responderam aos pedidos de comentário.





Segundo as fontes, espera-se que o Apple Intelligence, conjunto de ferramentas de inteligência artificial da companhia, chegue à China nos próximos meses, após uma atualização do sistema operacional iOS.

O desenvolvimento de um modelo próprio adaptado ao mercado chinês pode dar à Apple maior controle sobre a experiência de inteligência artificial em seu mercado internacional mais competitivo, onde a empresa vem perdendo espaço para concorrentes locais, entre eles a Huawei, que avançaram rapidamente na oferta de smartphones equipados com recursos de IA, acrescenta a Reuters.

O plano da Apple para lançar seus recursos de inteligência artificial na China representa uma estratégia inédita de atuação em duas frentes para uma empresa estrangeira no país. A iniciativa permitiria à companhia contornar os rígidos obstáculos regulatórios que têm restringido a atuação de diversas empresas de tecnologia dos Estados Unidos no mercado chinês, lembra a reportagem.

Fora isso, diz a agência, a estratégia também poderá colocar a Apple na posição de primeira companhia estrangeira autorizada por Pequim a oferecer na China um modelo próprio de inteligência artificial. O movimento sinaliza uma rara aproximação entre empresas de tecnologia americanas e chinesas, em um momento de crescente tensão comercial e diplomática entre os dois países, especialmente em torno da disputa pelo domínio da inteligência artificial.

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