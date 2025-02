A- A+

Tecnologia Apple TV ganha versão para o sistema operacional do Google, o Android Usuários de rivais como Samsung e Motorola podem baixar o aplicativo de streaming da dona do iPhone

A Apple anunciou nesta quarta-feira que seu aplicativo Apple TV estará disponível para ser baixado na Google Play para dispositivos móveis com o sistema operacional Android, o que inclui celulares e tablets, permitindo que os usuários do sistema tenham acesso a séries e filmes do Apple TV+ e conteúdos esportivos.

A meta é que mais de 1 bilhão de usuários tenham acesso aos conteúdos, hoje limitados apenas aos usuários da Apple, que usam o sistema operacional iOS.

Para isso, a dona do iPhone dará um período grátis de sete dias para os usuários de marcas rivais, como Samsung, Motorola e Xiaomi, por exemplo.

Segundo a Apple, o app Apple TV para Android foi desenvolvido do zero.

Com isso, os usuários poderão assinar o Apple TV+ e os conteúdos esportivos diretamente de suas contas do Google Play em dispositivos móveis Android e Google TV.

Veja também