Apple vai lançar iPhone 17 e novos MacBook, iPad e Vision Pro no início de 2026; veja o que se sabe

A Apple está planejando uma linha ambiciosa de novos produtos para lançamento durante o primeiro semestre de 2026, incluindo um novo iPhone de baixo custo, vários modelos de iPad e MacBooks atualizados.

A linha inclui atualizações para o tablet de entrada da Apple e para o iPad Air, além de um monitor externo para Mac, segundo pessoas com conhecimento do assunto. O smartphone econômico, chamado de iPhone 17e, será uma continuação do modelo de US$ 599 (cerca de R$ 3.330) que a Apple lançou no início deste ano.

A empresa também está trabalhando em versões atualizadas do MacBook Pro e do MacBook Air, disseram as fontes, que pediram anonimato porque os planos ainda são confidenciais. Embora esses computadores estivessem originalmente previstos para 2025, a Apple está considerando adiá-los para o ano que vem, afirmaram.

Novos iPads

A Apple pretende lançar o substituto do atual iPad de entrada, que custa US$ 349 (cerca de R$ 1,9 mil), por volta de março ou abril. O novo modelo terá uma aparência semelhante à versão atual, mas incluirá um chip mais rápido. O modelo atual possui um processador A16, lançado originalmente em 2022.

Os novos modelos do iPad Air serão atualizados do chip M3 para o M4, mas terão poucas outras mudanças. Embora estejam mais avançados no processo de desenvolvimento, os dispositivos estão programados para serem lançados por volta da mesma época que os novos modelos de entrada.

O iPad Air, que representa a oferta intermediária da Apple no segmento de tablets, tem sido um forte sucesso de vendas desde o lançamento da versão de 13 polegadas em 2024. A combinação de uma tela do tamanho do iPad Pro com um preço relativamente acessível de US$ 800 (cerca de R$ 4,4 mil) o tornou muito popular entre consumidores, empresas e escolas.

O iPad Pro, que deve receber o chip M5 já em outubro como parte de atualizações com os codinomes J817, J818, J820 e J821, atualmente parte de US$ 999 (cerca de R$ 5,5 mil). Ele não é atualizado desde maio do ano passado.

iPhone de baixo custo

O iPhone 17e terá aparência semelhante ao modelo 16e, mas virá com o processador A19, acompanhando a linha do iPhone 17 deste ano. A versão atual tem o chip A18. O novo aparelho, codinome V159, está previsto para ser lançado no início do ano que vem. O modelo atual foi apresentado em fevereiro.

A rápida transição do 16e para o 17e indica que a Apple está adotando um ritmo anual de atualizações para seu iPhone de entrada — uma mudança em relação à estratégia anterior. A antiga linha iPhone SE foi atualizada apenas duas vezes desde seu lançamento em 2016.

Novos MacBooks

A empresa havia planejado lançar novos MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas — codinomes J714 e J716 — ainda este ano, com chips M5. No entanto, a Apple agora está mirando um lançamento para o início do próximo ano, o que significa que o ciclo atual dos MacBooks Pro pode durar um pouco mais que o normal.

O cronograma ainda pode mudar, e a Apple já lançou os MacBooks Pro com chips M1, M3 e M4 entre outubro e novembro. A única exceção na era dos chips próprios da Apple foi o MacBook Pro com M2, que estreou em janeiro de 2023.

Quando forem lançados, os MacBooks Pro com chip M5 serão os últimos a utilizar o design atual, introduzido em 2021. Os modelos seguintes contarão com novos chassis e passarão a usar telas OLED (diodo orgânico emissor de luz), a mesma tecnologia de alto contraste adotada pela Apple no iPhone em 2017 e no iPad Pro em 2024.

Novos modelos do MacBook Air — codinomes J813 e J815 — também estão previstos para o primeiro semestre do próximo ano. Além disso, a empresa planeja lançar seu primeiro novo monitor externo desde o Apple Studio Display de 2022. A nova versão, com codinome J427, está programada para o início de 2026.

Além das atualizações nos principais produtos, a Apple continua trabalhando em um hub doméstico inteligente, codinome J490. Originalmente previsto para março deste ano, o dispositivo foi adiado indefinidamente devido à dependência de novos recursos da assistente Siri — que também foram postergados. Agora, o lançamento pode ocorrer no primeiro semestre do próximo ano.

