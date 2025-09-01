A- A+

TECNOLOGIA Apple: vale a pena comprar o iPhone 16 agora ou esperar o iPhone 17? Companhia marcou evento para o dia 9 de setembro em sua sede, em Cupertino

Em meio às expectativas de que a Apple anuncie, na próxima semana, seu novo smartphone, sempre surge a dúvida entre os consumidores: vale a pena comprar o iPhone 16 agora ou esperar pela nova geração?

Segundo a Bloomberg, a Apple vai lançar no dia 9 de setembro a nova geração do iPhone 17, com as versões regular, Pro, Pro Max e uma inédita, chamada iPhone Air.

Para quem tem urgência em trocar de aparelho, talvez esperar os novos modelos não seja a melhor solução. O iPhone 16 ainda é um dos smartphones mais poderosos do mercado e continuará recebendo atualizações por muitos anos. Além disso, ainda não há data para a chegada do iPhone 17 ao Brasil. Outro ponto positivo: é possível encontrar promoções no varejo e parcelamentos superiores a 10 vezes.





Já quem pode esperar talvez encontre um cenário mais vantajoso. A Apple costuma reduzir os preços das duas linhas anteriores de iPhone quando lança um novo modelo. Desde que o iPhone 16 chegou ao Brasil no ano passado, a empresa não promoveu cortes de preços em nenhum momento no país.

Outro ponto de atenção é o impacto da política internacional, segundo a Bloomberg. A guerra tarifária dos Estados Unidos contra a China pode elevar os custos de produção e, consequentemente, os preços dos próximos iPhones. No ano passado, com o lançamento do iPhone 16, a Apple reduziu o preço do iPhone 15 em média 10%.



Veja os preços do iPhone 16

iPhone 16 (Tela de 6,1 polegadas) 128 GB – R$ 7.799 256 GB – R$ 8.599 512 GB – R$ 10.099

iPhone 16 Plus (Tela de 6,7 polegadas) 128 GB – R$ 9.499 256 GB – R$ 10.299 512 GB – R$ 11.799

iPhone 16 Pro (Tela de 6,3 polegadas) 128 GB – R$ 10.499 256 GB – R$ 11.299 512 GB – R$ 12.799 1 TB – R$ 14.299

iPhone 16 Pro Max (Tela de 6,9 polegadas) 256 GB – R$ 12.499 512 GB – R$ 13.999 1 TB – R$ 15.499

