TECNOLOGIA Apple: veja as novidades do MacBook Neo e qual versão escolher Com valores a partir de R$ 7.299, notebook mira estudantes e usuários de nuvem

Com o lançamento do MacBook Neo, muitos consumidores recorreram às redes sociais para entender qual versão escolher e para quem o novo notebook é realmente indicado.



Posicionado como a opção mais acessível da Apple, o modelo traz chip de iPhone, teclado colorido e duas versões de armazenamento com um sistema de configuração mais simples em relação às linhas Air e Pro.

A empresa anunciou uma configuração com 256 GB de espaço interno; e outra com 512 GB, que inclui Touch ID no teclado para desbloqueio por impressão digital e autenticação em pagamentos e aplicativos.

Armazenamento

Assim, a versão mais simples é indicada para quem usa principalmente serviços de nuvem (cloud), como Google Drive, iCloud e OneDrive. O modelo mais barato sai a R$ 7.299.

Já a versão com maior capacidade de armazenamento é indicada para quem gosta de ter espaço extra para fotos e vídeos. Além disso, a funcionalidades do Touch ID permite pagar com Apple Pay e fazer login em aplicativos e sites sem precisar digitar senha toda vez. Por isso, o modelo é mais caro: R$ 8.499.

Teclado

Diferentemente dos modelos MacBook Air e Pro, o Neo conta com teclado colorido, na mesma cor do alumínio (como amarelo, azul, rosa, prata e preto), e não no tradicional preto. Por isso, a linha Neo não tem retroiluminação nas teclas, ao contrário da maioria dos outros MacBooks atuais.





Processador

Outra diferença está no chip usado no novo modelo, que não utiliza processadores da linha M, mas sim o A18 Pro, presente no iPhone 16. Por isso, o modelo é menos potente em relação aos outros modelos da linha de notebooks e é indicado para estudantes e pessoas que utilizam mais tarefas leves, como navegar na internet e fazer streaming, por exemplo.

Por isso, o Neo não é o modelo ideal para edição profissional de vídeo em 4K, programação pesada, renderização 3D e projetos grandes em Final Cut ou Logic.

Memória RAM

A memória RAM é outra característica a ser observada. Quase todos os Macs contam com pelo menos 16 GB de RAM, o dobro dos 8 GB oferecidos no Neo. Esse tipo de memória serve para guardar, de forma rápida, os dados e programas que estão sendo usados em tempo real, ou seja, no momento do uso.

Com isso, o usuário consegue ter uma experiência satisfatória com navegação na internet, streaming de vídeos, escrita de documentos e videoconferências. Ainda assim, há limitações, como em edições longas de vídeo em 4K, jogos ou uso de ferramentas de design gráfico mais pesadas.

Reciclagem

Além disso, o Neo é o modelo que mais utiliza materiais reciclados, em torno de 60%. No uso diário, porém, não há mudanças diretas no desempenho, autonomia ou design para o usuário.

O corpo do notebook tem 90% de alumínio reciclado, e a bateria utiliza 100% de cobalto reciclado. Já as versões mais recentes do MacBook Air são feitas com mais de 55% de conteúdo reciclado total no produto, percentual superior ao da linha Pro, que apresenta índices entre 35% e 45%, segundo a Apple.

Preços

O Neo é voltado para quem busca opções mais acessíveis. Isso porque o MacBook Air parte de R$ 13.999, enquanto o Pro começa em R$ 20.999.

