TECNOLOGIA Apple: Vision Pro, óculos de realidade mista, pode custar mais de R$ 34 mil no Brasil Batizado de Vision Pro, novo produto da dona do iPhone vai chegar ao mercado americano no início de 2024

O lançamento do novo óculos de realidade mista da Apple, batizado de Vision Pro, pode custar no Brasil mais de R$ 34 mil, de acordo com fontes que pediram anonimato. Para o cálculo foi levado em conta o câmbio atual (de R$ 4,93) e os impostos que praticamente dobram valor em dólar para o varejo nacional.

Nesta segunda-feira, a empresa dona do iPhone anunciou a estreia na nova categoria, que vem sendo explorada por outros gigantes do setor, como Meta, dona do Facebook, Qualcomm, Samsung e Microsoft.

Segundo Tim Cook, CEO da Apple, o novo óculos será lançado no início de 2024 nos Estados Unidos com preços a partir de US$ 3.499 mil (R$ 17.240). Outros países devem receber o produto ao longo do ano.

Ontem, a companhia anunciou a nova versão do seu sistema operacional, o iOs 17 para o iPhone, e atualizações em fones, serviços de saúde, além de novos MacBook Air e computadores Mac Studio e Mac Pro.

A Apple classificou o Vision Pro como um "computador espacial" que une o conteúdo digital, que será integrado com iPhone, Apple TV, Macbook e iPad, com as imagens do mundo físico.

Com lente transparente, o dispositivo conta com um conjunto de 12 câmeras, cinco sensores e seis microfones em seu interior. O óculos vai obedecer a comandos de voz e de movimentos dos dedos da mão. Será ainda destravado com o novo "Optical ID", de identificação da íris.



Com um botão (digital crown), o usuário poderá controlar quão presente ou imerso ele estará no ambiente, ampliando ou reduzindo as imagens virtuais. O Vision Pro tem bateria portátil, que pode ser acoplada na parte lateral do produto, permitindo a duração de até duas horas.

Até o ano que vem, quando será lançado no mercado, a Apple pretende reforçar o ecossistema do produto. Por isso, anunciou parceria com a Disney, para ter mais conteúdo. Citou ainda o desenvolvimento de uma nova loja de aplicativos e a criação de mais games. Hoje, já tem no catálogo 100 opções.

As principais novidades do Vision Pro:

Vai contar com o visionOS, novo sistema operacional

O óculos tem conjunto de 12 câmeras, cinco sensores e seis microfones

Sistema de exibição de resolução que inclui 23 milhões de pixels, maior que o 4K, através de micro-OLED

Tem suporte para Magic Keyboard e Magic Trackpad, os teclados da companhia

Com dois monitores, o raio de visão é comparado a uma tela de 30 metros de largura

Sistema de áudio espacial, cujo som se movimenta conforme a direção do usuário

É possível acessar a biblioteca de fotos no iCloud e visualizar fotos e vídeos em tamanho real. As fotos panorâmicas se expandem, criando a sensação de que o usuário está exatamente onde foi tirada

Permite chamadas por Facetime.

Foi criado o "Persona", cópia digital do usuário usando as técnicas de aprendizado de máquina, refletindo os movimentos do rosto e das mãos em tempo real

Tem sistema de acompanhamento de íris, permitindo a navegação pelos aplicativos olhando para eles

O produto conta com dois chips da empresa. O M2 oferece desempenho autônomo e o novo R1 transmite imagens em 12 milissegundos, oito vezes mais rápido que um piscar de olhos.

