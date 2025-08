A- A+

TECNOLOGIA Apple Watch ganha novos recursos de saúde e sono com inteligência artificial Fabricante do iPhone já liberou para testes a versão do novo sistema operacional no Brasil

A Apple aproveita o início das versões de teste do sistema operacional de seus relógios, o watchOS 26, para intensificar os recursos de saúde com a ajuda da inteligência artificial. Serão, ao todo, 18 categorias que vão captar, por meio de sensores, diversas métricas, como frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura do pulso e oxigenação do sangue — tudo integrado no app Sinais Vitais. Há ainda o monitoramento dos diversos estágios do sono.

Agora, o relógio estabelece uma linha de base para cada métrica com base nas informações fornecidas pelo usuário e, quando algo está fora do padrão, o usuário é notificado — especialmente se várias medições estiverem alteradas ao mesmo tempo, sugerindo a importância de buscar uma orientação médica.

No watchOS 26, o sistema de inteligência artificial traz melhorias nos algoritmos de predição ao incorporar mais sensores e dados contextuais da rotina do usuário para oferecer sugestões de saúde. No novo sistema operacional, as notificações aparecerão de forma transparente na tela com a tecnologia chamada "liquid glass".





Função para identificar apneia do sono: sistema de IA traz melhorias nos algoritmos de predição ao incorporar mais sensores e dados contextuais — Foto: Divulgação

Sono

Assim, entre as novas funções para melhorar o sono, o sistema do Apple Watch vai sugerir dicas para ajudar os usuários a atingir as metas de sono, com opções para melhorar a duração - a Academia Americana do Sono recomenda sete horas ou mais por noite - e a consistência.

Para isso, o usuário precisará definir um horário para dormir e acordar. A partir disso, serão enviados lembretes antes do horário de dormir. O sistema ainda vai sugerir carregar o relógio, caso a bateria esteja abaixo de 30%.

Uma das novidades é a criação do modo "Foco em Sono", que silencia chamadas, mensagens e notificações — exceto de contatos ou apps permitidos. A tela inicial e o layout do dispositivo também mudam durante esse período, ficando mais escuros.

Lançado recentemente, o recurso de detecção de apneia do sono também ganha mais precisão, já que o acelerômetro e o giroscópio contam com um modelo de aprendizado de máquina para analisar os movimentos do pulso. O relógio vai analisar os movimentos do usuário durante 30 dias e, se necessário, enviará uma notificação com um relatório para ser encaminhado ao médico.

Exercícios

Entre as novidades, está também o novo layout do aplicativo Exercício, que sugere músicas com base no perfil de uso do usuário e no tipo de treino. Com o Apple Intelligence, também são geradas mensagens motivacionais com base nos batimentos, ritmo e distância geralmente percorrida pelo usuário. “Faltam 18 minutos para completar o círculo de Exercício" é um dos exemplos de mensagens geradas.

Além disso, um novo modelo de vocalização de texto converte os insights em uma voz generativa dinâmica, usando dados de voz dos instrutores do Fitness+, o aplicativo de exercícios da Apple.

No visor do Apple Watch, há agora quatro novos botões nos cantos do app para facilitar o acesso, como "Visualizações de Exercício", "Exercício Personalizado", "Marcador de Ritmo", "Rota da Corrida", entre outros.

Tradução

O Apple Watch também passa a contar com o recurso Tradução ao Vivo no app Mensagens, com a Apple Intelligence, permitindo que as mensagens recebidas sejam traduzidas automaticamente para o idioma escolhido pelo usuário, direto no pulso. O usuário pode ainda responder à mensagem, que também é traduzida automaticamente. Além de inglês, estarão disponíveis francês, alemão, italiano, japonês, coreano, chinês, espanhol e português.

Som

O Apple Watch também vai ajustar automaticamente o volume do alto-falante para notificações, chamadas e alarmes com base no som do ambiente ao redor da pessoa, para não atrapalhar quem está por perto.

Quais modelos estão aptos?

A nova versão do sistema operacional estará disponível a partir do Apple Watch Series 6 ou posterior, além do Apple Watch SE (2ª geração) e todos os modelos de Apple Watch Ultra, emparelhados com iPhone 11 ou posterior com iOS 26.

Para ter acesso aos recursos da Apple Intelligence, é preciso conectar o relógio com modelos das linhas do iPhone 15 e 16.

Veja também