TECNOLOGIA Apple Watch: medidor de hipertensão é aprovado nos EUA e está em análise pela Anvisa para o Brasil Para analisar pressão sanguínea, sensor avalia como os vasos sanguíneos respondem aos batimentos cardíacos

Após anunciar que seus novos relógios vão detectar sinais de hipertensão através de algoritmos, a Apple informou que o recurso inédito já foi aprovado pelo FDA, uma espécie de Anvisa dos Estados Unidos, de acordo com a Bloomberg.

O recurso já virá embarcado no Ultra 3, o modelo mais premium da Apple. As vendas começam na próxima sexta-feira nos EUA e em outros países, que somam, ao todo, 150 nações.

No Brasil, que ainda não tem data para o início das vendas, o recurso também depende do aval da Anvisa e já está em análise. A expectativa é que a possibilidade de indicar pressão alta chegue em breve ao mercado brasileiro junto com os novos relógios.

O Ultra 3 será vendido no Brasil a partir de R$ 10.499, em duas cores e diversas pulseiras. O modelo foi anunciado na última terça-feira em evento nos Estados Unidos.

O novo recurso estará ainda disponível a partir do Apple Watch Series 9 e também no Apple Watch Ultra 2. No evento de terça-feira, a companhia anunciou a nova linha Apple Watch Series 11, com preços a partir de R$ 5.499 no Brasil.





Para analisar a pressão sanguínea, um sensor cardíaco óptico presente no Apple Watch capta os dados e avalia como os vasos sanguíneos de um usuário respondem aos batimentos cardíacos durante um período de 30 dias.

Depois desse período, o usuário será notificado se algum sinal de hipertensão crônica ou pressão alta for detectado. A hipertensão é o principal fator de risco de ataque cardíaco, AVC e doença renal, afetando aproximadamente 1,3 bilhão de adultos em todo o mundo, segundo a Apple.

Segundo a Apple, o recurso foi desenvolvido com aprendizado de máquina avançado e dados de treinamento de vários estudos com mais de 100 mil participantes. Depois, o desempenho foi validado em um estudo clínico com mais de 2 mil participantes.

Ele não é recomendado para menores de 22 anos, pessoas que já foram diagnosticadas com hipertensão ou gestantes.

A atualização ocorre à medida que a Apple continua a expandir suas ofertas de saúde, em meio ao aumento da concorrência de outras empresas de tecnologia, incluindo Garmin, Samsung e Oura.

Segundo a Anvisa, é feita a regularização do software que confere a função médica, transformando a informação bruta dos sensores em uma medida ou informação de uso médico.

"No processo de regularização submetido à Anvisa, a empresa deve comprovar a segurança e o desempenho destes softwares em obter as informações ou medidas que constam em suas indicações de uso, apresentando documentação de testes clínicos, validações, certificações e outros testes cabíveis que demonstram a acurária e precisão na medida, ou seja, a capacidade de obter a medida certa e a capacidade de fazer isso todas as vezes que a medida é efetuada", disse a Anvisa em nota.

Hoje, segundo a Anvisa, Apple, Samsung e Huawei contam com softwares validados para diversas funções.

