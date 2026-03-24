Apps investem em segurança digital

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O crescimento acelerado do delivery no Brasil ampliou não só o volume de pedidos, mas também a necessidade de reforçar a segurança — tanto contra fraudes digitais quanto em situações de risco nas ruas. Plataformas e especialistas apontam que proteger dados, transações e pessoas virou parte estrutural da operação.

O Relatório de Tendências de Fraude da TransUnion Brasil, empresa de relatórios de crédito e informações, mostra que quatro em cada dez brasileiros já foram vítimas de tentativa de fraude no ambiente digital. Isso inclui pedidos por apps de comida.

Claudio Pasqualin, vice-presidente da TransUnion Brasil, explica que há um crescimento expressivo de golpes em que criminosos se passam por atendentes para obter códigos e senhas. O cenário, afirma, tem levado empresas a adotar mecanismos mais robustos e a ampliar a cooperação com instituições financeiras e autoridades.

— Não existe solução única, a integração de diferentes mecanismos, aplicados de forma inteligente ao longo da jornada digital tem se mostrado a abordagem mais eficiente. O desafio é equilibrar proteção de dados, viabilidade do negócio e experiência do usuário — diz Pasqualin.

O iFood usa sistemas de IA que analisam o risco das transações durante o pedido e identificam padrões suspeitos em tempo real. Segundo a empresa, as perdas mensais com fraudes já chegaram a cerca de R$ 20 milhões, mas foram reduzidas: hoje, a taxa de chargeback — quando o cliente contesta uma compra e solicita o estorno do valor pago — está em cerca de 0,1%.





Segundo Paulo Cesar Costa, CEO da PH3A, empresa de tecnologia e soluções inovadoras, boa parte das fraudes começa com cadastros inconsistentes ou identidades manipuladas, o que exige cruzamento de dados, histórico e comportamento digital.

— À medida que as plataformas evoluem, os fraudadores também se adaptam. Hoje vemos desde fraudes com contas falsas até uso indevido de dados pessoais.

Delivery mais seguro: a pedido de moradores, condomínios endurecem regras e construtoras criam espaços exclusivos para entregas

Mas os riscos não se limitam ao ambiente digital. A segurança física dos entregadores também preocupa os aplicativos. Em 2025, o iFood registrou 414 queixas de entregadores ante 331 no ano anterior: 42,7% delas relativas a discriminação, 27,6% a ameaças e 20,7% a agressões físicas. A empresa diz que mantém uma política de combate à violência e oferece suporte jurídico e psicológico aos prestadores de serviço.

O app 99, que tem o braço 99Food, afirma que 99,9% das viagens são concluídas sem incidentes e que investiu mais de R$ 125 milhões em segurança entre 2024 e 2025. A empresa reúne mais de 50 recursos de proteção, como alerta de áreas de risco, monitoramento em tempo real, compartilhamento de rotas e botão de emergência com acionamento direto da polícia.

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