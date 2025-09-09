Ter, 09 de Setembro

tecnologia

Apresentação do novo AirPods traz, pela 1ª vez, cena falada em português; veja o vídeo

Em evento de lançamento do novo iPhone 17, Apple apresenta função de tradução ao vivo de seus fones de ouvido

Pela primeira vez, a apresentação trouxe uma cena falada em português. O objetivo foi mostrar como funciona o sistema de tradução ao vivo.Pela primeira vez, a apresentação trouxe uma cena falada em português. O objetivo foi mostrar como funciona o sistema de tradução ao vivo. - Foto: Reprodução/Apple

O evento anual de lançamentos de produtos da Apple, no qual foi conhecido o novo iPhone 17, começou às 14h, e a primeira leva de produtos a ser apresentado foi os novos modelos de AirPod.

O AirPods Pro 3 custará nos EUA US$ 249 e tem pré-venda iniciada nesta terça-feira, informou a companhia.

Além da aposta no cancelamento de ruído ativo como o "melhor já lançado", a Apple trouxe no novo modelo a capacidade tradução ao vivo. Pela primeira vez, a apresentação trouxe uma cena falada em português. O objetivo foi mostrar como funciona o sistema de tradução ao vivo.

Os fones também têm capacidade de medir as batimentos cardíacos. Na apresentação, a Apple destacou o uso da função com o Apple Fitness, o serviço de treino da companhia.

