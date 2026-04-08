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BIOCOMBUSTÍVEL Aprobio e Abiove criam a Aliança Biodiesel para articular pelo setor em Brasília Aliança Biodiesel é voltada para a ampliação da presença do produto brasileiro no mercado internacional

A Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil (Aprobio) e a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) lançaram nesta quarta-feira, 8, a Aliança Biodiesel.

A iniciativa é voltada ao fortalecimento do setor e à ampliação da presença do produto brasileiro no mercado internacional.



A iniciativa busca ampliar a articulação institucional do setor junto ao governo federal, ao Congresso Nacional, incluindo a Frente Parlamentar Mista do Biodiesel (FPBio), e ao mercado consumidor.

A proposta é garantir maior representatividade e alinhamento em pautas consideradas estratégicas.



Segundo o presidente-executivo da Abiove, André Nassar, e o presidente da Aprobio, Jerônimo Goergen, a aliança pretende organizar a atuação dos agentes do setor de forma coordenada, com foco em previsibilidade regulatória e maior aproximação com clientes e consumidores.



Entre as pautas, está a defesa do aumento da mistura de biodiesel no diesel comum de 15% para 17%. O aumento é determinado pela Lei do Combustível do Futuro, mas depende do andamento de estudos de qualidade para sair do papel.



A Aliança espera que os estudos sejam realizados ainda em 2026, para que a mudança vire realidade em 2027.



A qualidade do biodiesel foi apontada como um dos pilares centrais da atuação conjunta, em meio às discussões sobre a elevação da mistura obrigatória do biocombustível ao diesel no País.

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