Mercosul Aprovação do acordo Mercosul-UE amplia protestos de agricultores em diversos países da Europa Produtores bloqueiam vias em cidades como Paris, Milão e Varsóvia

Após mais de 20 anos de negociações, uma maioria qualificada de países da União Europeia aprovou o acordo de livre-comércio entre o bloco europeu e o Mercosul na manhã desta sexta-feira.

A decisão, no entanto, ampliou protestos coordenados de agricultores em diversos países europeus, como Itália, França e Polônia. Eles alegam que o pacto ameaça as áreas rurais da UE.

Para acalmar a ira de agricultores e pecuaristas, a Comissão Europeia elaborou uma série de cláusulas e concessões nos últimos meses. Apesar dessas medidas, agricultores de diferentes países seguem com os protestos. Em Paris, vários tratores continuam posicionados nas entradas da cidade para denunciar o pacto comercial e os preços dos fertilizantes.

Ainda na França, a Coordenação Rural (CR) organizou manifestações com tratores em Estrasburgo para pressionar o governo francês a tentar barrar o acordo e criticar a condução oficial da epidemia de dermatite nodular contagiosa (DNC) no gado.

Em Lormont, nos arredores de Bordéus, no sudoeste da França, manifestantes bloquearam o anel viário com pneus e entulho despejados por tratores.

Já na Polônia, cerca de mil agricultores iniciaram uma marcha pelo centro de Varsóvia pouco depois da aprovação do acordo.

— Isso vai matar a agricultura na Polônia — disse Janusz Sampolski à AFP.

— Vamos depender das cadeias de suprimento de outros países.

Na Itália, agricultores também fizeram manifestação com seus tratores para protestar contra o acordo, perto do prédio da região da Lombardia, em Milão.

Durante o protesto, manifestantes balançam bandeiras da Itália e alguns também derramam leite no chão. Alguns tratores carregam faixas, com frases como "no Mercosul, a agricultura italiana não está à venda".

Nesta semana, produtores também intensificaram seus bloqueios de estradas nas principais rodovias, entroncamentos e pedágios da Grécia, reforçando sua mobilização, iniciada no final de novembro, particularmente contra o Mercosul. A via que liga Atenas à cidade de Tessalônica foi fechada em vários trechos, permitindo a passagem apenas de veículos de emergência.

